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Ліга чемпіонів 2020: розклад, коли і де дивитись онлайн матчі ЛЧ

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Переможці Ліги чемпіонів УЄФА 2018-2019 - фото 1
Переможці Ліги чемпіонів УЄФА 2018-2019 / gettyimages

Ліга чемпіонів повертається! Уже 18 лютого стартують матчі стадії плей-офф, куди пройшло 16 команд. До вашої уваги розклад, коли і де дивитись онлайн трансляцію топових ігор улюблених клубів.

Плей-офф Ліги чемпіонів починається з 1/8 фіналу. На цю стадію турніру потрапили 16 команд, які посіли перше-друге місця у своїх групах на груповому етапі. Відзначимо, що представників України в плей-офф немає: Шахтар вилетів з ЛЧ та зіграє в Лізі Європи, а Динамо взагалі залишилось без єврокубкової весни.

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На стадії 1/8 команди проведуть по 2 матчі, у результаті яких стане відомо, хто ж проходить до чвертьфіналу. Дізнайтесь, коли і де дивитись трансляцію поєдинків, аби вболівати за фаворитів.

Розклад матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

18 лютого, вівторок
22:00 Атлетіко Ліверпуль Футбол 1
22:00 Боррусія Дортмунд ПСЖ Футбол 2
19 лютого, середа
22:00 Аталанта Валенсія Футбол 2
22:00 Тоттенгем Готспур РБ Лейпциг Футбол 1
25 лютого, вівторок
22:00 Челсі Баварія --
22:00 Наполі Барселона --
26 лютого, середа
22:00 Ліон Ювентус --
22:00 Реал Манчестер Сіті --
10 березня, вівторок
22:00 Валенсія Аталанта --
22:00 РБ Лейпциг Тоттенгем Готспур --
11 березня, середа
22:00 Ліверпуль Атлетіко --
22:00 ПСЖ Боррусія Дортмунд --
17 березня, вівторок
22:00 Ювентус Ліон --
22:00 Манчестер Сіті Реал --
18 березня, середа
22:00 Баварія Челсі --
22:00 Барселона Наполі --

Відзначимо, що жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу ЛЧ пройде 20 березня, а фінал відбудеться в Стамбулі 30 травня. Ось як визначаться пари в наступних етапах ЛЧ:

Хто пройде в наступні етапи ЛЧ - фото 386711
Скрін: sport.ua

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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