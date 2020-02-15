УЄФА відсторонив топ-клуб Англії від Ліги чемпіонів

Арбітражна палата інстанції УЄФА з фінансового контролю клубів прийняла рішення про дискваліфікацію англійського футбольного клубу Манчестер Сіті від участі в єврокубках на 2 роки.

Однак, це рішення може бути оскаржене в Спортивному арбітражному суді в Лозані.

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Так, рішення було прийнято у зв'язку з серйозними порушеннями правил клубного ліцензування та фінансового "фейр-плей" УЄФА. Зокрема, Ман Сіті у 2012-2016 роках завищив доходи від спонсорства у своїй бухгалтерії та у звітах про беззбитковість.

"Арбітражна палата наклала дисциплінарні заходи на футбольний клуб Манчестер Сіті і визначила, що він має бути відсторонений від участі у будь-яких клубних змаганнях УЄФА на два найближчі сезони (тобто на сезони 2020/21 і 2021/22), а також заплатити штраф у розмірі 30 млн євро", – йдеться в повідомленні.

Ман Сіті

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