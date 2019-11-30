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Сезонні страви з капусти: прості рецепти з фото

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Смачна капуста - фото 1
Смачна капуста / maximum.fm

Рецепти страв з капусти – актуальні практично в будь-яку пору року. А способів приготування капусти купа! Ви можете самі вибрати, як приготувати капусту.

Овочеве рагу з капустою

Інгредієнти:

  • Капуста білокачанна 0,5 качана
  • Картопля 0,7 кг
  • Морква 2 шт.
  • Цибуля ріпчаста 2 шт.
  • Соус соєвий
  • Олія
  • Вода 100-150 мл
  • Приправа для картоплі
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений за смаком
Сезонні страви з капусти: прості рецепти з фото - фото 371140

Як приготувати смачне осіннє рагу:

  1. Картоплю нарізати великими кубиками. Цибулю нарізати великими кубиками. Моркву натерти на дрібній тертці. Капусту нарізати соломкою.
  2. Обсмажити картоплю на розігрітій пательні з олією 7-8 хвилин, до напівготовності. Додати сіль, перець і за бажанням приправу для картоплі. Викласти картоплю в каструлю.
  3. Обсмажити цибулю на розігрітій пательні з олією 3-4 хвилини, до легкої золотистої. Додати до цибулі моркву. Смажити ще, помішуючи, 4-5 хвилин, до м'якості моркви. Трохи присолити в процесі. Викласти цибулю з морквою до картоплі в каструлю.
  4. На розігрітій пательні з олією обсмажити капусту (під кришкою, періодично помішуючи) 10-12 хвилин. За бажання додати соєвий соус, посолити, поперчити. Викласти капусту до раніше підготовлених овочів у каструлю. Все перемішати. Додати воду, 2-3 ст. л. рослинної олії. Тушкувати овочеве рагу на середньому вогні під кришкою, періодично помішуючи, 20-30 хвилин.

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Капустяні оладки з сиром

Інгредієнти:

  • Капуста білокачанна 1 кг
  • Сир твердий 150 г
  • Яйця 5 шт.
  • Борошно 100 г
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений
  • Олію
  • Цибуля зелена, для прикраси
Сезонні страви з капусти: прості рецепти з фото - фото 371141

Як приготувати капустяні оладки:

  1. Сир натріть на крупній тертці. Капусту наріжте тонкою соломкою довжиною 1-2 см.
  2. Закип'ятіть 2 літри води. Нарізану капусту помістіть в киплячу воду. Знову доведіть воду до кипіння і варіть капусту до напівготовності 4-5 хвилин. Потім злийте гарячу воду, промийте капусту в холодній воді і ретельно процідіть.
  3. Яйця розбийте в глибоку миску. Злегка збийте виделкою, для того щоб білки і жовтки змішалися. Додайте борошно, трохи солі і чорного перцю за смаком. Ретельно все перемішайте, щоб не залишилося грудочок борошна. Додайте сир і капусту. Ще раз все добре перемішайте.
  4. Розігрійте пательню на середньо-сильному вогні і змастіть рослинною олією. Порціями викладіть в пательню тісто. Обсмажуйте капустяні оладки з сиром з одного боку приблизно 2 хвилини, до золотистого кольору. Потім переверніть оладки і обсмажити до золотистого з іншого боку ще приблизно 1,5-2 хвилини.
  5. Таким чином підсмажте все оладки. Готові оладки перекладіть на тарілку. Капустяні оладки з сиром готові.

Тушкована капуста з рисом

Інгредієнти:

  • Капуста білокачанна 700 г
  • Рис 150 г
  • Цибуля ріпчаста 1 шт.
  • Морква 2 шт.
  • Сік томатний 100 мл
  • Олія соняшникова 50 г
  • Сіль дрібна
  • Перець горошком
Сезонні страви з капусти: прості рецепти з фото - фото 371142

Як приготувати тушковану капусту:

  1. Цибулю, моркву очищаємо і нарізаємо крупно. Обсмажуємо на соняшниковій олії. Далі додаємо нашатковану капусту. Злегка підсмажуємо її.
  2. Коли капуста трохи присмажилася, додаємо томатний сік і спеції. Перемішуємо. Зменшуємо вогонь до мінімуму.
  3. Додаємо промитий рис і воду (удвічі більше, ніж рису). Закриваємо кришкою і тушкуємо до готовності.

Квашена капуста (швидкий спосіб)

Інгредієнти:

  • Капуста білокачанна 10 кг
  • Морква 600 г
  • Розсіл

Для розсолу (на 1 л води):

  • Цукор 1 ст. ложка
  • Сіль 1 ст. ложка
Сезонні страви з капусти: прості рецепти з фото - фото 371144

Як швидко приготувати квашену капусту:

  1. Капусту очистити від брудних і пошкоджених частин, тонко нашаткувати. Моркву вимити, очистити, нарізати тонкою соломкою або натерти на крупній тертці. Капусту і моркву з'єднати, перемішати.
  2. Підготовлені овочі викласти в емальований посуд. Приготувати розсіл, довести його до кипіння. Потім залити ним суміш капусти з морквою.
  3. Витримати при кімнатній температурі протягом 2 днів, а потім переставити квашену капусту в прохолодне місце.
  4. Квашена капуста швидкого приготування готова.

Капустяний пиріг на пательні

Інгредієнти:

  • Капуста білокачанна 1 кг
  • Цибуля ріпчаста 200 г
  • Морква 220 г
  • Борошно 30 г
  • Яйця 6 шт.
  • Петрушка свіжа 20 г
  • Олія ​115 мл
  • Кмин 1 щіпка
  • Паприка мелена
  • Каррі мелений
  • Сіль за смаком
Сезонні страви з капусти: прості рецепти з фото - фото 371145

Як приготувати капустяний пиріг:

  1. Цибулю нарізаємо півкільцями. Моркву натираємо на крупній тертці. Капусту шаткуємо тонкою соломкою. У пательні великого діаметра розігріваємо 50 мл олії. Обсмажуємо цибулю на середньому вогні близько 2-3 хвилини, до м'якості.
  2. До цибулі додаємо моркву. Обсмажуємо цибулю з морквою ще 3-4 хвилини. На пательню з цибулею і морквою додаємо ще 50 мл олії і викладаємо капусту. Капусти спершу буде дуже багато, з великою гіркою, але через кілька хвилин вона "осяде".
  3. Часто помішуючи, обсмажуємо капусту на середньому вогні близько 10-15 хвилин, до м'якості. В кінці приготування додаємо сіль за смаком, каррі, паприку і кмин. Все перемішуємо і обсмажуємо ще кілька хвилин. Після охолодження, якщо залишилася рідина, зливаємо її. Додаємо до капусти борошно.
  4. Перемішуємо. Петрушку дрібно шаткуємо. У миску вбиваємо яйця і додаємо петрушку. Перемішуємо яйця з зеленню віночком або міксером.
  5. З'єднуємо капусту і яєчну суміш. Добре перемішуємо. На розігріту пательню додаємо 15 мл олії і викладаємо капусту, розрівнюючи по поверхні. Пательню накриваємо кришкою, зменшуємо вогонь і на дуже маленькому вогні готуємо пиріг 15-20 хвилин, поки його поверхня не "схопиться". Серединка пирога ще може залишатися м'якою, але краї мають "схопитися".
  6. Тепер пиріг треба перевернути на іншу сторону. Найзручніше це зробити за допомогою тарілки. Накриваємо пательню з пирогом тарілкою трохи меншого діаметру, ніж пательня. Перевертаємо, щоб пиріг залишився на тарілці. Потім зрушуємо пиріг назад на сковороду. Накриваємо пиріг кришкою і на маленькому вогні доводимо його до повної готовності, ще 7-10 хвилин.

Ледачі голубці

Інгредієнти:

  • Фарш м'ясний 400 г
  • Рис 1 склянка
  • Капуста білокачанна 200 г
  • Морква 1 шт.
  • Цибуля ріпчаста 1 шт.
  • Зелень свіжа кілька гілочок
  • Яйце 1 шт.
  • Олія ​​2-3 ст. л.
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений
  • Сік томатний
  • Сметана 3-4 ст. л.
  • Цукор
Сезонні страви з капусти: прості рецепти з фото - фото 371146

Як приготувати ледачі голубці:

  1. Розігрійте в сковороді олію, обсмажте в ній цибулю, нарізану кубиками, і моркву, натерту на тертці. Коли цибуля та морква стануть м'якими, додайте до них капусту, тонко нашатковану, і готуйте овочі ще хвилини 3-4.
  2. Промийте рис, залийте водою в пропорції 1:1 і варіть рис на сильному вогні, поки вода не випарується, до напівготовності. Викладіть рис і овочі в зручний глибокий посуд, дайте їм охолонути. Додайте рубану зелень, м'ясний фарш, сіль і перець за смаком. Перемішайте до однорідності.
  3. Додайте яйце, ще раз гарненько вимісіть фарш з рисом і капустою. Мокрими руками сформуйте з фаршу кульки однакового розміру. Викладіть ліниві голубці в пательню і обсмажте в мінімальній кількості олії до золотистої скоринки з усіх боків.
  4. Змішайте томатний сік зі сметаною, залийте цією сумішшю ліниві голубці, ще трохи посоліть і поперчіть за смаком. Коли підлива закипить, зробіть менше вогонь, накрийте кришкою і тушкуйте ліниві голубці в томатно-сметанному соусі хвилин 40, поки рис всередині не приготується повністю.

Капусняк з квасолею і ковбасками

Інгредієнти:

  • Квасоля червона 150 г
  • Капуста квашена 300 г
  • Ковбаски підкопчені 250 г
  • Цибуля ріпчаста 1 шт.
  • Борошно пшеничне 1 ст. ложка
  • Олія ​2 ст. ложки
  • Часник 3 зубчики
  • Паста томатна 2 ст. ложки
  • Паприка мелена
  • Лавровий лист
  • Сіль за смаком
  • Зелень свіжа
  • Вода (окріп) 1,5 л
Сезонні страви з капусти: прості рецепти з фото - фото 371147

Як приготувати смачний капусняк:

  1. Квасолю заздалегідь ретельно промиваємо і замочуємо у 2 склянках холодної води на 6-8 годин. Після замочування квасолю ще раз ретельно промиваємо, заливаємо 2 склянками води і ставимо на нагрів.
  2. Варимо до готовності 50-60 хвилин. Стежимо за тим, щоб вода не википіла. Після варіння відкидаємо квасолю на друшляк.
  3. Цибулю очищаємо, дрібно нарізаємо. У казанку на олії обсмажуємо цибулю 3-5 хвилин. До цибулі додаємо борошно і, помішуючи, обсмажуємо ще хвилину.
  4. В казанок додаємо квашену капусту, перемішуємо і обсмажуємо 2-3 хвилини. Додаємо в казанок окріп так, щоб той приховав вміст. Доводимо до кипіння, накриваємо кришкою і тушкуємо на повільному вогні 15 хвилин. Потім додаємо лавровий лист, паприку, томатну пасту. Перемішуємо і тушкуємо ще 10 хвилин.
  5. Ковбаски нарізаємо кружечками. Часник очищаємо і пропускаємо через прес. Дрібно нарізаємо зелень. В казанок додаємо готову квасолю і ковбаски. Перемішуємо. Додаємо 1,5 л окропу. Доводимо до кипіння і варимо капусняк ще 5 хвилин.
  6. У суп додаємо часник і зелень. Вимикаємо нагрів. Даємо супу настоятися під кришкою 15-20 хвилин. Капусняк з квасолею і ковбасками готовий. Смачного!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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