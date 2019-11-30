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Сезонні страви з капусти: прості рецепти з фото
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Рецепти страв з капусти – актуальні практично в будь-яку пору року. А способів приготування капусти купа! Ви можете самі вибрати, як приготувати капусту.
Овочеве рагу з капустою
Інгредієнти:
- Капуста білокачанна 0,5 качана
- Картопля 0,7 кг
- Морква 2 шт.
- Цибуля ріпчаста 2 шт.
- Соус соєвий
- Олія
- Вода 100-150 мл
- Приправа для картоплі
- Сіль за смаком
- Перець чорний мелений за смаком
Як приготувати смачне осіннє рагу:
- Картоплю нарізати великими кубиками. Цибулю нарізати великими кубиками. Моркву натерти на дрібній тертці. Капусту нарізати соломкою.
- Обсмажити картоплю на розігрітій пательні з олією 7-8 хвилин, до напівготовності. Додати сіль, перець і за бажанням приправу для картоплі. Викласти картоплю в каструлю.
- Обсмажити цибулю на розігрітій пательні з олією 3-4 хвилини, до легкої золотистої. Додати до цибулі моркву. Смажити ще, помішуючи, 4-5 хвилин, до м'якості моркви. Трохи присолити в процесі. Викласти цибулю з морквою до картоплі в каструлю.
- На розігрітій пательні з олією обсмажити капусту (під кришкою, періодично помішуючи) 10-12 хвилин. За бажання додати соєвий соус, посолити, поперчити. Викласти капусту до раніше підготовлених овочів у каструлю. Все перемішати. Додати воду, 2-3 ст. л. рослинної олії. Тушкувати овочеве рагу на середньому вогні під кришкою, періодично помішуючи, 20-30 хвилин.
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Капустяні оладки з сиром
Інгредієнти:
- Капуста білокачанна 1 кг
- Сир твердий 150 г
- Яйця 5 шт.
- Борошно 100 г
- Сіль за смаком
- Перець чорний мелений
- Олію
- Цибуля зелена, для прикраси
Як приготувати капустяні оладки:
- Сир натріть на крупній тертці. Капусту наріжте тонкою соломкою довжиною 1-2 см.
- Закип'ятіть 2 літри води. Нарізану капусту помістіть в киплячу воду. Знову доведіть воду до кипіння і варіть капусту до напівготовності 4-5 хвилин. Потім злийте гарячу воду, промийте капусту в холодній воді і ретельно процідіть.
- Яйця розбийте в глибоку миску. Злегка збийте виделкою, для того щоб білки і жовтки змішалися. Додайте борошно, трохи солі і чорного перцю за смаком. Ретельно все перемішайте, щоб не залишилося грудочок борошна. Додайте сир і капусту. Ще раз все добре перемішайте.
- Розігрійте пательню на середньо-сильному вогні і змастіть рослинною олією. Порціями викладіть в пательню тісто. Обсмажуйте капустяні оладки з сиром з одного боку приблизно 2 хвилини, до золотистого кольору. Потім переверніть оладки і обсмажити до золотистого з іншого боку ще приблизно 1,5-2 хвилини.
- Таким чином підсмажте все оладки. Готові оладки перекладіть на тарілку. Капустяні оладки з сиром готові.
Тушкована капуста з рисом
Інгредієнти:
- Капуста білокачанна 700 г
- Рис 150 г
- Цибуля ріпчаста 1 шт.
- Морква 2 шт.
- Сік томатний 100 мл
- Олія соняшникова 50 г
- Сіль дрібна
- Перець горошком
Як приготувати тушковану капусту:
- Цибулю, моркву очищаємо і нарізаємо крупно. Обсмажуємо на соняшниковій олії. Далі додаємо нашатковану капусту. Злегка підсмажуємо її.
- Коли капуста трохи присмажилася, додаємо томатний сік і спеції. Перемішуємо. Зменшуємо вогонь до мінімуму.
- Додаємо промитий рис і воду (удвічі більше, ніж рису). Закриваємо кришкою і тушкуємо до готовності.
Квашена капуста (швидкий спосіб)
Інгредієнти:
- Капуста білокачанна 10 кг
- Морква 600 г
- Розсіл
Для розсолу (на 1 л води):
- Цукор 1 ст. ложка
- Сіль 1 ст. ложка
Як швидко приготувати квашену капусту:
- Капусту очистити від брудних і пошкоджених частин, тонко нашаткувати. Моркву вимити, очистити, нарізати тонкою соломкою або натерти на крупній тертці. Капусту і моркву з'єднати, перемішати.
- Підготовлені овочі викласти в емальований посуд. Приготувати розсіл, довести його до кипіння. Потім залити ним суміш капусти з морквою.
- Витримати при кімнатній температурі протягом 2 днів, а потім переставити квашену капусту в прохолодне місце.
- Квашена капуста швидкого приготування готова.
Капустяний пиріг на пательні
Інгредієнти:
- Капуста білокачанна 1 кг
- Цибуля ріпчаста 200 г
- Морква 220 г
- Борошно 30 г
- Яйця 6 шт.
- Петрушка свіжа 20 г
- Олія 115 мл
- Кмин 1 щіпка
- Паприка мелена
- Каррі мелений
- Сіль за смаком
Як приготувати капустяний пиріг:
- Цибулю нарізаємо півкільцями. Моркву натираємо на крупній тертці. Капусту шаткуємо тонкою соломкою. У пательні великого діаметра розігріваємо 50 мл олії. Обсмажуємо цибулю на середньому вогні близько 2-3 хвилини, до м'якості.
- До цибулі додаємо моркву. Обсмажуємо цибулю з морквою ще 3-4 хвилини. На пательню з цибулею і морквою додаємо ще 50 мл олії і викладаємо капусту. Капусти спершу буде дуже багато, з великою гіркою, але через кілька хвилин вона "осяде".
- Часто помішуючи, обсмажуємо капусту на середньому вогні близько 10-15 хвилин, до м'якості. В кінці приготування додаємо сіль за смаком, каррі, паприку і кмин. Все перемішуємо і обсмажуємо ще кілька хвилин. Після охолодження, якщо залишилася рідина, зливаємо її. Додаємо до капусти борошно.
- Перемішуємо. Петрушку дрібно шаткуємо. У миску вбиваємо яйця і додаємо петрушку. Перемішуємо яйця з зеленню віночком або міксером.
- З'єднуємо капусту і яєчну суміш. Добре перемішуємо. На розігріту пательню додаємо 15 мл олії і викладаємо капусту, розрівнюючи по поверхні. Пательню накриваємо кришкою, зменшуємо вогонь і на дуже маленькому вогні готуємо пиріг 15-20 хвилин, поки його поверхня не "схопиться". Серединка пирога ще може залишатися м'якою, але краї мають "схопитися".
- Тепер пиріг треба перевернути на іншу сторону. Найзручніше це зробити за допомогою тарілки. Накриваємо пательню з пирогом тарілкою трохи меншого діаметру, ніж пательня. Перевертаємо, щоб пиріг залишився на тарілці. Потім зрушуємо пиріг назад на сковороду. Накриваємо пиріг кришкою і на маленькому вогні доводимо його до повної готовності, ще 7-10 хвилин.
Ледачі голубці
Інгредієнти:
- Фарш м'ясний 400 г
- Рис 1 склянка
- Капуста білокачанна 200 г
- Морква 1 шт.
- Цибуля ріпчаста 1 шт.
- Зелень свіжа кілька гілочок
- Яйце 1 шт.
- Олія 2-3 ст. л.
- Сіль за смаком
- Перець чорний мелений
- Сік томатний
- Сметана 3-4 ст. л.
- Цукор
Як приготувати ледачі голубці:
- Розігрійте в сковороді олію, обсмажте в ній цибулю, нарізану кубиками, і моркву, натерту на тертці. Коли цибуля та морква стануть м'якими, додайте до них капусту, тонко нашатковану, і готуйте овочі ще хвилини 3-4.
- Промийте рис, залийте водою в пропорції 1:1 і варіть рис на сильному вогні, поки вода не випарується, до напівготовності. Викладіть рис і овочі в зручний глибокий посуд, дайте їм охолонути. Додайте рубану зелень, м'ясний фарш, сіль і перець за смаком. Перемішайте до однорідності.
- Додайте яйце, ще раз гарненько вимісіть фарш з рисом і капустою. Мокрими руками сформуйте з фаршу кульки однакового розміру. Викладіть ліниві голубці в пательню і обсмажте в мінімальній кількості олії до золотистої скоринки з усіх боків.
- Змішайте томатний сік зі сметаною, залийте цією сумішшю ліниві голубці, ще трохи посоліть і поперчіть за смаком. Коли підлива закипить, зробіть менше вогонь, накрийте кришкою і тушкуйте ліниві голубці в томатно-сметанному соусі хвилин 40, поки рис всередині не приготується повністю.
Капусняк з квасолею і ковбасками
Інгредієнти:
- Квасоля червона 150 г
- Капуста квашена 300 г
- Ковбаски підкопчені 250 г
- Цибуля ріпчаста 1 шт.
- Борошно пшеничне 1 ст. ложка
- Олія 2 ст. ложки
- Часник 3 зубчики
- Паста томатна 2 ст. ложки
- Паприка мелена
- Лавровий лист
- Сіль за смаком
- Зелень свіжа
- Вода (окріп) 1,5 л
Як приготувати смачний капусняк:
- Квасолю заздалегідь ретельно промиваємо і замочуємо у 2 склянках холодної води на 6-8 годин. Після замочування квасолю ще раз ретельно промиваємо, заливаємо 2 склянками води і ставимо на нагрів.
- Варимо до готовності 50-60 хвилин. Стежимо за тим, щоб вода не википіла. Після варіння відкидаємо квасолю на друшляк.
- Цибулю очищаємо, дрібно нарізаємо. У казанку на олії обсмажуємо цибулю 3-5 хвилин. До цибулі додаємо борошно і, помішуючи, обсмажуємо ще хвилину.
- В казанок додаємо квашену капусту, перемішуємо і обсмажуємо 2-3 хвилини. Додаємо в казанок окріп так, щоб той приховав вміст. Доводимо до кипіння, накриваємо кришкою і тушкуємо на повільному вогні 15 хвилин. Потім додаємо лавровий лист, паприку, томатну пасту. Перемішуємо і тушкуємо ще 10 хвилин.
- Ковбаски нарізаємо кружечками. Часник очищаємо і пропускаємо через прес. Дрібно нарізаємо зелень. В казанок додаємо готову квасолю і ковбаски. Перемішуємо. Додаємо 1,5 л окропу. Доводимо до кипіння і варимо капусняк ще 5 хвилин.
- У суп додаємо часник і зелень. Вимикаємо нагрів. Даємо супу настоятися під кришкою 15-20 хвилин. Капусняк з квасолею і ковбасками готовий. Смачного!
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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