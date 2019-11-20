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Гарячі страви зі свинини: смачні рецепти з фото
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Для багатьох соковитих м'ясних страв традиційно використовують свинину. Рецепти з фото, елементарні і запашні, дадуть відповідь на запитання, що ж приготувати зі свинини швидко і смачно.
Зелений борщ зі свининою
Інгредієнти:
- Свинина 500 г
- Щавель
- Шпинат 1 пучок
- Картопля 4 шт.
- Курячі яйця 2 шт.
- Цибуля ріпчаста 1-2 шт.
- Сіль за смаком
- Рис 0,25 склянки
- Олія 20-30 г
- Зелень за смаком
- Сметана
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Як приготувати справжній зелений борщ:
- Свинину помити, залити гарячою кип'яченою водою. Варити до готовності 50-60 хвилин. Вийняти м'ясо з бульйону. Цибулю почистити і помити. Нарізати кубиками. Опустити в бульйон. Рис промити і додати в бульйон. Картоплю почистити і помити. Нарізати великими кубиками. Додати в суп.
- Помити і почистити шпинат і щавель. Дрібно нарізати. Нагріти пательню, налити олію. Додати зелень. Тушкувати її, помішуючи 5 хвилин на середньому вогні. Розбити в тарілку курячі яйця, додати 1 столову ложку сметани. Добре збити виделкою або вінчиком.
- Коли рис і картопля зваряться, додати збиті сирі яйця тонкою цівкою в бульйон, помішуючи. А потім і тушковану зелень. Нехай зелений борщ покипить під кришкою, на маленькому вогні 10 хвилин.
Смажена свинина
Інгредієнти:
- Свиняча вирізка 8 стейків
- Сіль
- Перець за смаком
- Борошно 1/4 ч. л.
- Оливкова олія 1 ст. л.
- Цибуля
- Яловичий бульйон 3/4 склянки
- Естрагон свіжий (рубаний) 1 ст. л.
Як приготувати смажену свинину:
- М'ясо посолити і поперчити, вмочити в борошно. У великій пательні на середньому вогні розігріти олію. Викласти на неї половину м'яса, готувати по 1-2 хвилини з кожного боку.
- Перекласти смажене м'ясо на тарілку. Виконати те ж саме з рештою м'яса. Зменшити вогонь, висипати на пательню цибулю, смажити 3 хвилини.
- Додати бульйон, викласти в пательню смажене м'ясо, довести до кипіння. Накрити і тушкувати на повільному вогні протягом 4 хвилин. Посипати естрагоном.
Розсипчастий плов зі свининою
Інгредієнти:
- Рис 1 склянка
- Свинина жирна 500 г
- Морква 1-2 шт.
- Цибуля ріпчаста 2 шт.
- Приправа для плову
- Часник 3 зубки
- Сіль за смаком
- Перець чорний мелений
- Лавровий лист
- Олія
Як приготувати смачний плов:
- Цибулю почистьте і поріжте великим кубиком. Моркву почистьте і поріжте дрібними кубиками. Часник дрібно порубати. М'ясо порізати шматочками 3х3 см. На 3 ложках олії обсмажте м'ясо до коричневого кольору, хвилин 5.
- Потім викладіть в пательню цибулю, моркву і часник. Смажте, помішуючи, ще хвилин 5. Потім посипте м'ясо і овочі спеціями, додайте лавровий лист, добре посоліть, готуйте ще кілька хвилин. Залийте 1/2 склянкою води, накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні 10 хвилин.
- Через 10 хвилин зніміть кришку. Якщо рідини залишилося багато, то готуйте без кришки ще хвилин 5. В результаті м'ясо має залишитися зовсім в невеликій кількості рідини, скоріше навіть в жирі.
- Поки готується зажарка, рис відваріть в 3-4 склянках води з додаванням 1 ч. л. солі. Варіть на невеликому вогні до готовності (приблизно 15 хвилин). Промийте рис під холодною водою. Перекладіть рис в пательню з м'ясом і овочами, перемішайте, прогрійте хвилини 2. Плов зі свининою готовий.
Пиріг Осінній зі свининою
Інгредієнти:
- Тісто пісочне 300 г
- Фарш свинячий 300 г
- Яблука 4 шт.
- Горіхи волоські 50 г
- Сир 100 г
- Хліб 100 г
- Цибуля 1 шт.
- Часник 1 зубчик
- Яйця 2 шт.
- Чебрець 2 гілочки
- Розмарин 2 гілочки
- Сіль за смаком
- Перець чорний мелений
Як приготувати м'ясний пиріг:
- У блендер закидаємо цибулю, часник, розмарин, чебрець, хліб. Подрібнюємо в дрібну крихту. Три яблука очищаємо від серцевини і нарізаємо на невеликі шматочки. Волоські горіхи подрібнюємо.
- З'єднуємо цибульно-хлібну суміш, яблука, горіхи, фарш, сир, 2 яйця, сіль, перець і добре перемішуємо. На дно форми викладаємо пісочне тісто.
- На тісто укладаємо зверху начинку, посипаємо чебрецем і розмарином, прикрашаємо кружечками яблука. Ставимо в розігріту до 190 градусів духовку на 40 хвилин.
Овочевий салат зі свининою та сиром
Інгредієнти:
- Салат латук (різаний смужками) 8 склянок
- Помідори (порізані тонкими часточками) 8 шт.
- Перець болгарський зелений (дрібно різаний) 1 стакан
- Перець болгарський жовтий (дрібно різаний) 1 стакан
- Перець болгарський червоний (дрібно різаний) 1 стакан
- Морква 1/2 склянки
- Цибуля червона (дрібно різана) 1/4 склянки
- Стебло селери (дрібно різане) 1/4 склянки
- Свинина смажена (порвана на дрібні шматочки) 500 г
- Сир чедер (подрібнений) 1/2 склянки
- Яйця великі 4 шт.
- Соус барбекю за смаком
- Майонез зі сметаною 1:1
Як приготувати салат зі свининою:
- На 4 тарілки рівномірно розкласти салат латук. На салат викласти помідори, болгарський перець, моркву, цибулю і селеру.
- На овочі викласти рване свиняче м'ясо і посипати все подрібненим сиром. На кожну страву викласти по 4 четвертинки вареного яйця.
- Кожну порцію салату полити соусом барбекю і майонезно-сметанною заправкою. Подавати салат відразу ж.
Гуляш зі свинини
Інгредієнти:
- М'ясо свиняче 1,1 кг
- Борошно 1 ст. л.
- Паприка 2 ч. Л.
- Кмин 2 ч. Л.
- Сіль за смаком
- Перець
- Оливкова олія
- Оцет яблучний
- Томатна паста 2 ст. л.
- Бульйон (відвар) овочевий 4 склянки
- Помідори 6 шт.
- Цибуля ріпчаста 1 шт.
- Зелень петрушки
Як приготувати запашний гуляш:
- Наріжте м'ясо шматочками і перемішайте з борошном, кмином і паприкою. Посоліть і поперчіть. Розігрійте олію у великій чавунній каструлі. Обсмажте м'ясо на великому вогні протягом 8-10 хвилин.
- Додайте оцет і перемішайте кілька хвилин. Додайте томатну пасту, бульйон і доведіть до кипіння. Зменште вогонь, накрийте кришкою і тушкуйте 1 годину. Перевіряйте час від часу і додайте трохи окропу за необхідності (гуляш має бути в міру рідким).
- Помідори очистить від шкірки і наріжте. Додайте помідори в гуляш. Перемішайте. Якщо потрібно, додайте ще солі і перцю. Цибулю наріжте кільцями і викладіть зверху. Посипте гуляш зі свинини зеленню петрушки.
Біфштекс зі свинини
Інгредієнти:
- Свинина (м'якоть) 500 г
- Майонез 2 ст. ложки
- Перець мелений червоний 1 щіпка
- Куркума 1 щіпка
- Мускатний горіх мелений 1 щіпка
- Цибуля ріпчаста 1 шт.
- Олія 4 ст. ложки
- Сіль за смаком
Як приготувати справжній біфштекс:
- Займемося свининою. М'ясо готуємо, розрізаючи на невеликі шматочки. Пропускаємо м'ясні шматочки крізь м'ясорубку, використовуючи велику сітку. У фарш зі свинини вводимо натерту ріпчасту цибулю.
- Час для спецій. Заявлені спеції додаємо в фарш. Додаємо майонез. Старанно перемішуємо всі введені складові для майбутнього біфштекса. Далі змащуємо чисті руки олією, щоб сформувати з соковитого фаршу круглі котлети.
- Нагріваємо пательню, обсмажуємо наші круглі біфштекси так, щоб вийшла корочка. До речі, жиром ми не користуємося.
М'ясо по-французьки (зі свинини)
Інгредієнти:
- Свинячий ошийок 500 г
- Сир твердий 20 г
- Гірчиця 1 ст.л.
- Соєвий соус 1 ст.л.
- Майонез за смаком
- Сіль за смаком
- Суміш свіжомелених перців за смаком
Як приготувати м'ясо по-французьки:
- М'ясо вимийте і наріжте шматочками товщиною 2 см. Покладіть м'ясо на дощечку і відбийте молоточком з двох сторін.
- Противень застеліть папером для випічки. Це можна робити за бажанням. Викладіть все відбивні на деко. Помажте кожну відбивну гірчицею. Полийте соєвим соусом, посоліть і поперчіть.
- Натріть сир на тертці. Відбивні полийте майонезом і рясно посипте сиром. Поставте запікатися в духовку на 20 хвилин при 180 градусах.
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