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Гарячі страви зі свинини: смачні рецепти з фото

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Що приготувати зі свинини - фото 1
Що приготувати зі свинини / 1000.menu

Для багатьох соковитих м'ясних страв традиційно використовують свинину. Рецепти з фото, елементарні і запашні, дадуть відповідь на запитання, що ж приготувати зі свинини швидко і смачно.

Зелений борщ зі свининою

Інгредієнти:

  • Свинина 500 г
  • Щавель
  • Шпинат 1 пучок
  • Картопля 4 шт.
  • Курячі яйця 2 шт.
  • Цибуля ріпчаста 1-2 шт.
  • Сіль за смаком
  • Рис 0,25 склянки
  • Олія ​​20-30 г
  • Зелень за смаком
  • Сметана

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Гарячі страви зі свинини: смачні рецепти з фото - фото 369207

Як приготувати справжній зелений борщ:

  1. Свинину помити, залити гарячою кип'яченою водою. Варити до готовності 50-60 хвилин. Вийняти м'ясо з бульйону. Цибулю почистити і помити. Нарізати кубиками. Опустити в бульйон. Рис промити і додати в бульйон. Картоплю почистити і помити. Нарізати великими кубиками. Додати в суп.
  2. Помити і почистити шпинат і щавель. Дрібно нарізати. Нагріти пательню, налити олію. Додати зелень. Тушкувати її, помішуючи 5 хвилин на середньому вогні. Розбити в тарілку курячі яйця, додати 1 столову ложку сметани. Добре збити виделкою або вінчиком.
  3. Коли рис і картопля зваряться, додати збиті сирі яйця тонкою цівкою в бульйон, помішуючи. А потім і тушковану зелень. Нехай зелений борщ покипить під кришкою, на маленькому вогні 10 хвилин.

Смажена свинина

Інгредієнти:

  • Свиняча вирізка 8 стейків
  • Сіль
  • Перець за смаком
  • Борошно 1/4 ч. л.
  • Оливкова олія ​​1 ст. л.
  • Цибуля
  • Яловичий бульйон 3/4 склянки
  • Естрагон свіжий (рубаний) 1 ст. л.
Гарячі страви зі свинини: смачні рецепти з фото - фото 369208

Як приготувати смажену свинину:

  1. М'ясо посолити і поперчити, вмочити в борошно. У великій пательні на середньому вогні розігріти олію. Викласти на неї половину м'яса, готувати по 1-2 хвилини з кожного боку.
  2. Перекласти смажене м'ясо на тарілку. Виконати те ж саме з рештою м'яса. Зменшити вогонь, висипати на пательню цибулю, смажити 3 хвилини.
  3. Додати бульйон, викласти в пательню смажене м'ясо, довести до кипіння. Накрити і тушкувати на повільному вогні протягом 4 хвилин. Посипати естрагоном.

Розсипчастий плов зі свининою

Інгредієнти:

  • Рис 1 склянка
  • Свинина жирна 500 г
  • Морква 1-2 шт.
  • Цибуля ріпчаста 2 шт.
  • Приправа для плову
  • Часник 3 зубки
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений
  • Лавровий лист
  • Олія
Гарячі страви зі свинини: смачні рецепти з фото - фото 369209

Як приготувати смачний плов:

  1. Цибулю почистьте і поріжте великим кубиком. Моркву почистьте і поріжте дрібними кубиками. Часник дрібно порубати. М'ясо порізати шматочками 3х3 см. На 3 ложках олії обсмажте м'ясо до коричневого кольору, хвилин 5.
  2. Потім викладіть в пательню цибулю, моркву і часник. Смажте, помішуючи, ще хвилин 5. Потім посипте м'ясо і овочі спеціями, додайте лавровий лист, добре посоліть, готуйте ще кілька хвилин. Залийте 1/2 склянкою води, накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні 10 хвилин.
  3. Через 10 хвилин зніміть кришку. Якщо рідини залишилося багато, то готуйте без кришки ще хвилин 5. В результаті м'ясо має залишитися зовсім в невеликій кількості рідини, скоріше навіть в жирі.
  4. Поки готується зажарка, рис відваріть в 3-4 склянках води з додаванням 1 ч. л. солі. Варіть на невеликому вогні до готовності (приблизно 15 хвилин). Промийте рис під холодною водою. Перекладіть рис в пательню з м'ясом і овочами, перемішайте, прогрійте хвилини 2. Плов зі свининою готовий.

Пиріг Осінній зі свининою

Інгредієнти:

  • Тісто пісочне 300 г
  • Фарш свинячий 300 г
  • Яблука 4 шт.
  • Горіхи волоські 50 г
  • Сир 100 г
  • Хліб 100 г
  • Цибуля 1 шт.
  • Часник 1 зубчик
  • Яйця 2 шт.
  • Чебрець 2 гілочки
  • Розмарин 2 гілочки
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений
Гарячі страви зі свинини: смачні рецепти з фото - фото 369210

Як приготувати м'ясний пиріг:

  1. У блендер закидаємо цибулю, часник, розмарин, чебрець, хліб. Подрібнюємо в дрібну крихту. Три яблука очищаємо від серцевини і нарізаємо на невеликі шматочки. Волоські горіхи подрібнюємо.
  2. З'єднуємо цибульно-хлібну суміш, яблука, горіхи, фарш, сир, 2 яйця, сіль, перець і добре перемішуємо. На дно форми викладаємо пісочне тісто.
  3. На тісто укладаємо зверху начинку, посипаємо чебрецем і розмарином, прикрашаємо кружечками яблука. Ставимо в розігріту до 190 градусів духовку на 40 хвилин.

Овочевий салат зі свининою та сиром

Інгредієнти:

  • Салат латук (різаний смужками) 8 склянок
  • Помідори (порізані тонкими часточками) 8 шт.
  • Перець болгарський зелений (дрібно різаний) 1 стакан
  • Перець болгарський жовтий (дрібно різаний) 1 стакан
  • Перець болгарський червоний (дрібно різаний) 1 стакан
  • Морква 1/2 склянки
  • Цибуля червона (дрібно різана) 1/4 склянки
  • Стебло селери (дрібно різане) 1/4 склянки
  • Свинина смажена (порвана на дрібні шматочки) 500 г
  • Сир чедер (подрібнений) 1/2 склянки
  • Яйця великі 4 шт.
  • Соус барбекю за смаком
  • Майонез зі сметаною 1:1
Гарячі страви зі свинини: смачні рецепти з фото - фото 369211

Як приготувати салат зі свининою:

  1. На 4 тарілки рівномірно розкласти салат латук. На салат викласти помідори, болгарський перець, моркву, цибулю і селеру.
  2. На овочі викласти рване свиняче м'ясо і посипати все подрібненим сиром. На кожну страву викласти по 4 четвертинки вареного яйця.
  3. Кожну порцію салату полити соусом барбекю і майонезно-сметанною заправкою. Подавати салат відразу ж.

Гуляш зі свинини

Інгредієнти:

  • М'ясо свиняче 1,1 кг
  • Борошно 1 ст. л.
  • Паприка 2 ч. Л.
  • Кмин 2 ч. Л.
  • Сіль за смаком
  • Перець
  • Оливкова олія
  • Оцет яблучний
  • Томатна паста 2 ст. л.
  • Бульйон (відвар) овочевий 4 склянки
  • Помідори 6 шт.
  • Цибуля ріпчаста 1 шт.
  • Зелень петрушки
Гарячі страви зі свинини: смачні рецепти з фото - фото 369212

Як приготувати запашний гуляш:

  1. Наріжте м'ясо шматочками і перемішайте з борошном, кмином і паприкою. Посоліть і поперчіть. Розігрійте олію у великій чавунній каструлі. Обсмажте м'ясо на великому вогні протягом 8-10 хвилин.
  2. Додайте оцет і перемішайте кілька хвилин. Додайте томатну пасту, бульйон і доведіть до кипіння. Зменште вогонь, накрийте кришкою і тушкуйте 1 годину. Перевіряйте час від часу і додайте трохи окропу за необхідності (гуляш має бути в міру рідким).
  3. Помідори очистить від шкірки і наріжте. Додайте помідори в гуляш. Перемішайте. Якщо потрібно, додайте ще солі і перцю. Цибулю наріжте кільцями і викладіть зверху. Посипте гуляш зі свинини зеленню петрушки.

Біфштекс зі свинини

Інгредієнти:

  • Свинина (м'якоть) 500 г
  • Майонез 2 ст. ложки
  • Перець мелений червоний 1 щіпка
  • Куркума 1 щіпка
  • Мускатний горіх мелений 1 щіпка
  • Цибуля ріпчаста 1 шт.
  • Олія ​​4 ст. ложки
  • Сіль за смаком
Гарячі страви зі свинини: смачні рецепти з фото - фото 369213

Як приготувати справжній біфштекс:

  1. Займемося свининою. М'ясо готуємо, розрізаючи на невеликі шматочки. Пропускаємо м'ясні шматочки крізь м'ясорубку, використовуючи велику сітку. У фарш зі свинини вводимо натерту ріпчасту цибулю.
  2. Час для спецій. Заявлені спеції додаємо в фарш. Додаємо майонез. Старанно перемішуємо всі введені складові для майбутнього біфштекса. Далі змащуємо чисті руки олією, щоб сформувати з соковитого фаршу круглі котлети.
  3. Нагріваємо пательню, обсмажуємо наші круглі біфштекси так, щоб вийшла корочка. До речі, жиром ми не користуємося.

М'ясо по-французьки (зі свинини)

Інгредієнти:

  • Свинячий ошийок 500 г
  • Сир твердий 20 г
  • Гірчиця 1 ст.л.
  • Соєвий соус 1 ст.л.
  • Майонез за смаком
  • Сіль за смаком
  • Суміш свіжомелених перців за смаком
Гарячі страви зі свинини: смачні рецепти з фото - фото 369214

Як приготувати м'ясо по-французьки:

  1. М'ясо вимийте і наріжте шматочками товщиною 2 см. Покладіть м'ясо на дощечку і відбийте молоточком з двох сторін.
  2. Противень застеліть папером для випічки. Це можна робити за бажанням. Викладіть все відбивні на деко. Помажте кожну відбивну гірчицею. Полийте соєвим соусом, посоліть і поперчіть.
  3. Натріть сир на тертці. Відбивні полийте майонезом і рясно посипте сиром. Поставте запікатися в духовку на 20 хвилин при 180 градусах.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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