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Серіали чи Youtube: на що підлітки витрачають найбільше часу
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Чим живуть сучасні підлітки та на що у мережі вони витрачають найбільше часу – розповіли дослідники на прикладі американської молоді. Результати дивують!
Компанія фінпослуг Piper Jaffray організувала незвичайне дослідження щодо молоді у США, показавши, на що юне покоління витрачає свій час онлайн. Якому контенту надають перевагу молоді люди та за ким полюбляють стежити – читайте далі.
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Під час дослідження за участю 9,5 тисячі підлітків середнього віку у 16 років з 42 штатів США вдалось виявити, що 37% опитаних кожного дня дивляться відео на YouTube. Трішки менше дивляться різні шоу та серіали на Netflix (35%), а от такі сервіси, як Hulu та Amazon Prime Video не настільки популярні серед молоді (7% і 3% відповідно).
Також у підлітків запитували, за ким вони найбільше стежать на платформі YouTube. До топ-3 найвпливовіших відеоблогерів потрапили 23-річний Девід Добрик (актор та суддя шоу талантів зі Словаччини), 18-річна Емма Чемберлен (авторка подкастів під назвою "Дурний геній" зі США) та 29-річний PewDiePie (геймер зі Швеції Фелікс Чельберг). А от серед соцмереж найчастіше молодь приділяла увагу Instagram та Snapchat, залишивши Facebook та Twitter старшому поколінню.
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