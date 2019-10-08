Дослідження показало, що 96% діпфейків – це фальшиві порноролики

Нейромережі навчилися дуже правдоподібно підробляти фотографії та відео. Найчастіше діпфейки використовують, щоб скомпрометувати публічну людину або звести рахунки з колишніми, а також для шантажу.

У недавньому звіті йдеться, що близько 96% діпфейків – це фальшиві порноролики, в яких обличчя порноакторів замінюють на інші.

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Всього експерти проаналізували майже 15 тисяч діпфейків. За словами фахівців, з минулого року вони спостерігають бум фейкового порно, створеного за допомогою нейромереж.

Тим часом в Каліфорнії губернатор штату підписав законопроєкт, який забороняє публікувати в інтернеті діпфейки з політиками за 60 днів до виборів. Це перший відомий закон, який регулює поширення фейкових відео.

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