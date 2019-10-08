Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День захисника України

Дослідження показало, що 96% діпфейків – це фальшиві порноролики

  • 34
Дослідження показало, що 96% діпфейків – це фальшиві порноролики - фото 1

Нейромережі навчилися дуже правдоподібно підробляти фотографії та відео. Найчастіше діпфейки використовують, щоб скомпрометувати публічну людину або звести рахунки з колишніми, а також для шантажу.

У недавньому звіті йдеться, що близько 96% діпфейків – це фальшиві порноролики, в яких обличчя порноакторів замінюють на інші.

І ще: Як політкоректність впливає на секс

Всього експерти проаналізували майже 15 тисяч діпфейків. За словами фахівців, з минулого року вони спостерігають бум фейкового порно, створеного за допомогою нейромереж.

Дослідження показало, що 96% діпфейків – це фальшиві порноролики - фото 360400

Тим часом в Каліфорнії губернатор штату підписав законопроєкт, який забороняє публікувати в інтернеті діпфейки з політиками за 60 днів до виборів. Це перший відомий закон, який регулює поширення фейкових відео.

Читайте також: 5 поширених помилок, яких допускають чоловіки під час сексу

Джерело: thenextweb
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Пожежники вже їдуть: оголена Леся Нікітюк не на жарт розпалила мережу
  • 05 жовтня, 21:22
  • 11052
10 дурних запитань фітнес-тренеру: все, що вас цікавило
  • 02 жовтня, 16:21
  • 893
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1809203
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології