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Названі найпопулярніші смайлики: лідер вас вразить

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Якими емодзі найчастіше користуєтесь ви - фото 1
Якими емодзі найчастіше користуєтесь ви

Організація Unicode Consortium, що займається створенням міжнародного стандарту для емодзі, вперше в історії опублікувала рейтинг популярності смайликів. Відразу ж зауважимо, що какулька до десятки не увійшла.

Фахівці сподіваються, що цей рейтинг смайликів допоможе людям відкрити для себе щось нове.

І ще: Діти відтворили свої улюблені смайлики: веселі фото

Рейтинг склали на основі середньої частоти використання смайликів з декількох джерел. Персонажі з різними відтінками шкіри та статі враховувалися як один. У відносно нових емодзі рейтинги очікувано низькі, адже потрібен час, щоб вони з'явилися на всіх платформах і стали популярними.

Найпопулярнішим смайликом виявилося обличчя, що сміється до сліз. На другому місці за частотою використання розташувалося серце, а на третьому – закоханий "колобок".

Названі найпопулярніші смайлики: лідер вас вразить - фото 361043

Раніше ми вам розповідали, що означають дивні смайлики їжі, якими ви іноді користуєтесь. Більшість з них мають своє особливе значення, тому ми рекомендуємо використовувати їх у відповідний момент, аби не здатися невігласом під час переписки з друзями ;)

Читайте також: Овва чи трясця? Українські смайлики від Радіо МАКСИМУМ

Джерело: businessinsider
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