Серіал Відьмак 1 серія: де дивитись онлайн, сюжет і спойлери прем'єри

Нарешті вийшов перший сезону серіалу Відьмак (The Witcher), яка викликав чимало обговорень серед фанатів книжок Анджея Сапковського та відеоігор. Дивіться онлайн першу серію, а також дізнавайтесь сюжет зі спойлерами на Радіо МАКСИМУМ!

20 грудня о 10 ранку за Києвом у світ вийшов не лише 1 епізод довгоочікуваного серіалу Відьмак. Стрімінговий сервіс Netflix, як завжди, потішив глядачів одразу повним сезоном з 8 серій. Відзначимо, що кожна з них триває близько години, тож вже з'явились перші відгуки на перший епізод.

Дивитись онлайн 1 серія серіалу Відьмак можна тут:

Американський стрімінговий сервіс Netflix (можна обрати безкоштовний період користування на 30 днів або ж підписку за ціною від 8 до 15 євро за місяць).

Вже можна відшукати першу серію з перекладом російською на різних піратських ресурсах. Безкоштовно можна переглянути її на hdrezka та seasonvar.

Обережно, далі сюжет 1 серії Відьмака! Тут спойлери!

Трейлер прем'єри серіалу Відьмак 2019:

І поки критики розійшлись у думках щодо якості нового серіалу, то Netflix дражнить глядачів доволі скромним описом епізодів.

"Геральт – одинокий мисливець на монстрів, який бореться за те, щоб знайти своє місце у світі. У світі, де люди виявляють злішими за звірів. Але доля змушує його об'єднатись з потужною чарівницею та молодою принцесою, щоб разом орієнтуватись на доволі мінливому та небезпечному континенті".

СЮЖЕТ І СПОЙЛЕРИ 1 СЕРІЇ ВІДЬМАКА 2019

Одразу ж Геральт постає в обліку своєрідного Бетмена цього світу, адже він самітник, який вбиває лише монстрів, а також не надто прив'язується до людей. Але зустріч з чарівником Стрегоборгом починає цю незвичайну історію пригод. Чимало розмов і фінальна фраза "Ти зробив вибір, і ніколи не дізнаєшся, чи був він правильним" – як чудовий опис майбутнього сюжету.

Ще кілька сцен з демонстрацією умінь молодого і сильного Геральта, який чудово володіє мечами. А також яскраві битви, які встигли порівняти з Зоряними війнами, адже тут зброя нагадує більше світлові мечі, аніж важкі сталеві леза. Що ж показав перший епізод? Лише познайомив з героєм та натякнув, що це буде не менш епічно, аніж в Грі престолів. Щоправда, з яким саме сезоном порівняли новинку – буде зрозуміло після перегляду всіх серій.

Відзначимо, що сюжет розповідає про те, як Геральт стає найманцем у короля та учнем мага. Він знищує драконів, болотних гідр та навіть перевертнів. Тому правило холоднокровності тут важливе, а ще не можна завдавати шкоди власному господарю. Але правила створені для того, щоб їх порушувати. Якось Відьмак їде за нареченою для короля у сусіднє королівство, де на нього чекають нові монстри та вбивства.

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