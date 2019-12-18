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Найкращі серіали 2019 року: рейтинг ТОП 15 новинок, які варті вашого часу
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Найкращі серіали 2019 року точно припадуть до душі шанувальникам фентезі, драми, комедій та анімації. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийшли у світ за цей рік!
Чорний понеділок (16+)
- Оригінальна назва: Black Monday
- Жанр: комедія
- Країна: США
- Режисер: Еван Голдберг, Сет Роген
- У головних ролях: Дон Чідл, Ендрю Реннеллс, Реджина Холл, Юджин Кордеро, Пол Шир
- Тривалість: 60 хв.
- Кількість серій: 10
Сюжет розповідає про події 19 жовтня 1987 року, які називають чорним понеділком, адже у цей день було рекордне падіння Промислового індексу Доу-Джонса. Вважається, що ця дата була найжахливішою в історії фондової біржі на Волл-стріт.
Чорний понеділок, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Матрьошка (16+)
- Оригінальна назва: Russian Doll
- Жанр: драма, комедія
- Країна: США
- Режисер: Наташа Ліонн, Леслі Хедланд, Джемі Беббіт
- У головних ролях: Наташа Ліонн, Джордж Алой, Елізабет Ешлі
- Тривалість: - хв.
- Кількість серій: 8
Сюжет розповідає про те, як головна героїня, яка начебто бере від життя все, якось повертається з вечірки та помирає. Відтак, щоранку вона прокидається, проживає цей день і знову опиняється на тому світі з різноманітних причин. Жінка намагається зрозуміти, що відбувається, а також переконати близьких, що вона не божевільна.
Матрьошка, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Чудотворці
- Оригінальна назва: Miracles Workers
- Жанр: комедія
- Країна: США
- Режисер: Моріс Меребл
- У головних ролях: Стів Бушемі, Деніел Редкліфф, Джеральдіна Вісванатхан, Каран Соні, Джон Басс
- Тривалість: 45 хв.
- Кількість серій: 7
Сюжет розповідає про те, що Бог вже втомився від Землі та так розчарувався людьми, що вирішує зайнятись іншим проектом, а цей – знищити. Щоправда, кілька ангелів проти такого раптово рішення і усіма силами будуть боротись за людство. Однак хто сказав, що все буде легко і в Бога немає почуття гумору?
Чудотворці, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Роковий патруль
- Оригінальна назва: Doom Patrol
- Жанр: кримінал, фантастика, драма, бойовик
- Країна: США
- Режисер: Ґлен Вінтер
- У головних ролях: Бруно Бічір, Ейпріл Боулбі, Джейк Майклс, Дуейн Мерфі, Дайан Герреро, Тімоті Далтон
- Тривалість: 45 хв.
- Кількість серій: 15
Сюжет базується на серії коміксів Doom Patrol та розповідає про команду людей, які через нещасні випадки стали супергероями. Щоправда, люди не надто тепло до них ставляться, тому їх життя важко назвати легким. Ефектна команда складається з Шаленої Джейн, Еластика, Негатива, Кіборга, Містера Ніхто, Роботмена та не менш дивного та дикого ученого Шефа.
Роковий патруль, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Чорнобиль (16+)
- Оригінальна назва: Chernobyl
- Жанр: драма, історичний
- Країна: США
- Режисер: Йохан Ренк
- У головних ролях: Джаред Харріс, Стеллан Скарсгард, Емілі Уотсон, Джошуа Лісе
- Тривалість: 60 хв.
- Кількість серій: 5
Сюжет базується на трагічних подіях, які трапились 26 квітня у 1986 році на Чорнобильській атомній електростанції, коли вибухнув один з реакторів. Серіал демонструє не лише моторошну ситуацію та її наслідки, а й історію науковця Валерія Легасова, який мав дослідити причини вибуху.
Чорнобиль, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Пастка-22 (12+)
- Оригінальна назва: Catch-22
- Жанр: драма, військовий, кримінал
- Країна: США
- Режисер: Джордж Клуні, Грант Хеслов, Еллен Кьорас
- У головних ролях: Крістофер Ебботт, Джордж Клуні, Хью Лорі, Кайл Чандлер, Мартін Делані, Джулі Енн Емері
- Тривалість: 30 хв.
- Кількість серій: 6
Сюжет серіалу розповідає про капітана Йоссаріана, який служив у ВПС США під час Італійської кампанії. Бойові вильоти позбавили його друга, тому він вирішив, що він війни потрібно тікати. Тому хлопець вирішує офіційно знайти можливість уникнути можливої смерті. Але існує лише один шлях - діагноз про божевілля. Але в американській армії існує "Поправка-22" або ж "Пастка-22", яка легко можна зруйнувати будь-які плани тих, хто хоче відвертітися від служби. Згідно з поправкою, кожен, який називає себе божевільним, насправді підтверджує, що у здоровому глузді, адже справді божевільні люди не вважають себе такими.
Пастка-22, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Що Якщо (16+)
- Оригінальна назва: What/If
- Жанр: трилер
- Країна: США
- Режисер: Філліп Нойс
- У головних ролях: Рене Зеллівегер, Джейн Леві, Дейв Еннейбл, Хуан Кастано, Луїс Хертем
- Тривалість: 56 хв.
- Кількість серій: 10
Трилер-антологія показує, що трапляється, коли доволі добрі та приємні люди роблять щось далеке від своїх та чужих ідеалів. Від морального вибору може змінитись абсолютно все життя, а в центрі подій таємнича жінка Анна, яка маніпулює людьми, наче ляльками.
Що Якщо, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Добрі передвісники (16+)
- Оригінальна назва: Good Omens
- Жанр: комедія, фентезі
- Країна: США
- Режисер: Дуглас Маккіннон
- У головних ролях: Майкл Шин, Девід Теннант, Міранда Річардсон, Джек Уайтхолл, Адріа Архона, Ніна Сосанья, Нед Деннехі
- Тривалість: 60 хв.
- Кількість серій: 6
Серіал базується на однойменному романі Ніла Геймана та Террі Пратчета, який розповідає про ангела та демона, яким потрібно зупинити Апокаліпсис. Кроулі отримує завдання підмінити дитину англійського аташе на Антихриста, однак це покладе край не лише людству, а й їхньому звичайному життю. Тому демон з ангелом Азірафелем вирішують піти на відчайдушний крок та самостійно виховати Антихриста у максимально добрій атмосфері, щоб уникнути кінця світу. Але в один і той самий час у лікарні народився не лише цей хлопчик. Що ж буде далі - варто побачити.
Добрі передвісники, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Надто старий, щоб померти молодим (16+)
- Оригінальна назва: Too Old To Die Young
- Жанр: драма
- Країна: США
- Режисер: Ніколас Віндінг Рефн
- У головних ролях: Майлз Теллер, Карлотта Монтанарі, Вільям Болдуін, Нелл Тайгер Фрі, Джон Хоукс
- Тривалість: 90 хв.
- Кількість серій: 10
Детектив поліції Лос-Анджелеса Мартін справно виконував свою роботу, аж поки не був змушений пристрелити одну жінку. Через неї чоловік потрапляє у світ гангстерів. Ані російська мафія, ані Якудза, ані мексиканці не збираються пробачати копу.
Надто старий, щоб померти молодим, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Хлопці
- Оригінальна назва: The Boys
- Жанр: фантастика, бойовик, драма
- Країна: США
- Режисер: Деніел Еттіес
- У головних ролях: Карл Урбан, Чейс Кроуфорд, Дженніфер Еспозіто, Домінік МакЕллігот,
- Тривалість: 60 хв.
- Кількість серій: 8
Назва серіалу може збити з пантелику, однак "Хлопці" - це особливий спецпідрозділ ЦРУ, які повинні усіма можливими способами бореться з корумпованими супергероями. Навіть колишні герої можуть ставати новою загрозою, тому хлопці захищають людей від тих, хто втратив голову від слави, але не втратив суперздібності.
Хлопці, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Пенніворт
- Оригінальна назва: Pennyworth
- Жанр: фентезі, бойовик, пригоди, драма
- Країна: США
- Режисер: Чіна Му-ен
- У головних ролях: Джек Беннон, Бен Елдрідж, Палома Фейт, Фредді Картер, Алекс Міллс
- Тривалість: 60 хв.
- Кількість серій: 10
Приквел до серіалу Готем розповість про Англію 1960-х років, коли 20-річний Альфред Пенніворт, екссолдат, вирішує створити приватну охоронну компанію. На шляху до своїх цілей хлопець знаходить кохання, а також знайомиться з молодим мільйонером Томасом Вейном (татусь Брюса Вейна).
Пенніворт, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Чому жінки вбивають (16+)
- Оригінальна назва: Why Women Kill
- Жанр: кримінал, драма, комедія
- Країна: США
- Режисер: Девід Гроссман, Люсі Лью
- У головних ролях: Люсі Лью, Дженніфер Гудвін, Кірбі Хавелл-Баптісте, Седі Кальвано, Джек Девенпорт
- Тривалість: 50 хв.
- Кількість серій: 10
Сюжет незвичайної чорної комедії показує життя трьох жінок із різних десятиліть: звичайна домогосподарка з 1960-х, знаменитість із 1980-х та адвокат із сьогодення. Їхні будні настільки відрізняються, що важко повірити, що у них може бути щось спільне. Однак всіх їх пов'язує одне: зрада коханого. І кожна з головних героїнь діятиме по-своєму.
Життя з самим собою (16+)
- Оригінальна назва: Living With Yourself
- Жанр: комедія
- Країна: США
- Режисер: Джонатан Дейтон, Валері Феріс
- У головних ролях: Пол Радд, Ейслінг Беа, Десмін Боргес, Карен Піттман, Зої Чао
- Тривалість: 25 хв.
- Кількість серій: 8
Сюжет 8-серійного серіалу розповідає про звичайного офісного працівника Майлса Елліота, який настільки розчарувався у своєму житті, що погодився на незвичайну процедуру. Учені наголошували, що вона здатна покращити самопочуття та повернути бадьорість та активність, і справді так і вийшло. Щоправда, раптово у Майлса з'являється двійник, який твердо переконаний, що саме він – справжній.
Життя з самим собою, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Ранкове шоу (16+)
- Оригінальна назва: The Morning Show
- Жанр: драма
- Країна: США
- Режисер: Мімі Ледер, Девід Френкел, Лінн Шелтон
- У головних ролях: Різ Візерспун, Дженніфер Еністон, Стів Карелл, Гугу Ембата-Ро
- Тривалість: 42 хв.
- Кількість серій: з 2 листопада
Сюжет серіалу розгортається навколо світу "ранкових новин і життя людей, які допомагають Америці прокидатися щоранку". В центрі подій улюблена ведуча новин, її колега, якого звільнили через доволі серйозні звинувачення та репортерку, яка от-от посуне ранкову ведучу за популярністю.
Ранкове шоу, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Мандалорець
- Оригінальна назва: The Mandalorian
- Жанр: фентезі
- Країна: США
- Режисер: Джон Фавро
- У головних ролях: Педро Паскаль, Джина Карано, Нік Нолті, Карл Везерс, Джанкарло Еспозіто, Емілі Суоллоу
- Тривалість: 60 хв.
- Кількість серій: 8
Всесвіт Зоряних війн отримав ще один серій. Сюжет новинки розповідає про події у проміжку між падінням Імперії та появою Першого ордена. Ключовим героєм є мандалорець, який заробляє на життя тим, що працює найманцем. Він намагається вижити там, де Нова республіка зі своїми законами не діє.
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