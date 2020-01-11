Серіал Відьмак: шоураннерка пояснила темношкірих ельфів і дріад

Серіал Відьмак зібрав чимало і позитивних відгуків, і критики, тож шоураннери вирішили пояснити деякі деталі стрічки. Цього разу обуреним і здивованим глядачам розповіли, чому ж ельфи та дріади були темношкірими.

Творець серіалу "Відьмак" Лорен Хіссрік вже не вперше відповідає на питання глядачів на платформі Reddit. Тепер режисерка, яка попрацювала над "Шибайголовою" та "Академію Амбрелла", вирішила розставити всі крапки над "і" щодо появи темношкірих акторів у якості персонажів людей, ельфів та дріад.

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Вона пояснила, що це питання доволі довго обговорювали всі творці проєкту і навіть звертались до польського фантаста Анджея Сапковського, який і вигадав всесвіт Відьмака. Хіссрік наголосила, що автор умисно не вказував кольори шкіри своїх героїв.

Тому й творці серіалу дійшли до висновку, що персонажі можуть належати до різних рас та мігрувати територією. Варто відзначити, що колір шкіри ніяк не впливає на сюжет стрічки, адже в цьому світі існує спесишизм, тобто видова дискримінація, а приналежність до певної раси нікого не турбує.

"Ми вирішили зробити так, що персонажі шоу не зважають на колір шкіри – не тому, що він у всіх однаковий, а тому, що є більш масштабні міжвидові відмінності", – додала вона.

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