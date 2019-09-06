Єви і Адами: Сергій Бабкін презентував нову проникливу пісню

Артист Сергій Бабкін випустив нову пісню "Єви і Адами", яка вже стала хітом концертів туру "Музасфера". Обкладинкою треку стала художня інтерпретація фотографії Сергія з дружиною Сніжаною, після публікації якої пару охрестили "Євою і Адамом".

"Ми, люди на цій Землі, – одна велика команда, ми – творці нашого Всесвіту, ми – Єви і Адами. Кожен з нас хоче одного й того ж – кохання. І наша обкладинка якраз про те, що потрібно скинути все зайве, бути голими у своїх почуттях, вчинках, прагненнях, нічого не приховувати, бути прозорими, ясними, зрозумілими", – ділиться Сергій Бабкін.

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Текст і слова пісні Сергій Бабкін – Єви і Адами

То була наче ніч, то було наче сонце

І без меж, без облич, ніби ми незнайомці

Відкривали себе напоказ, бо не мали ми що ховати

Зупиняли іноді час, щоби не заважав кохати

Десь приблизно так багато років тому

Десь приблизно так постійно ставим кому

Десь приблизно так у всіх одне й те саме

Десь приблизно так від Єви і Адама

То були моря наших сліз, то був наш шлях додому

Лякав верх, збуджував низ, а чому саме так невідомо

Я ще раз помилюсь, я ще раз загляну в прірву

Всім, що маю з тобою поділюсь, все, що можу з себе вирву

Десь приблизно так багато років тому

Десь приблизно так постійно ставим кому

Десь приблизно так у всіх одне й те саме

Десь приблизно так від Єви і Адама (х2)

Від Єви і Адама (х4)

Сергій і Сніжана Бабкіни / jetsetter

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