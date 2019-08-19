Сергій Бабкін показав яскраві кадри відпочинком на Сардинії

Український співак Сергій Бабкін відправився на відпочинок разом з родиною, включаючи малюка Єлисея. Артист вибрав для цього сонячну Сардинію, якою він не втомлюється захоплюватися.

Цього разу, Сергій Бабкін опублікував яскраве і барвисте фото, де показав шматочок італійського раю. Знімком артист поділився у своєму Instagram. За словами виконавця, для нього щастя в дрібницях.

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"Краса в дрібниці. Сардинія прекрасна! Ходжу і щомиті захоплююся! Ось, наприклад, такий знімок. Можна його побачити і швидко перегорнути, а можна зависнути, розглядаючи деталі. Відразу впадає в очі колір цих дивовижних будиночків. Такий собі справжній, український будиночок. А далі розглядаємо різні дрібниці: квіточки в горщиках, полотенечко, цифри будинків, стару, іржаву тумбочку, відчинені двері на балконі, стіл і стільці там же, сушку для білизни, зелену доріжку вздовж будинку, мереживну сорочку у чоловіка на фото, солом'яний капелюх, чашечку кави в руках. Напевно, це ранок, а може бути і день. Напевно, це господар будинку, а може просто перехожий, а може український турист з Харкова на прізвище Бабкін. Щастя в дрібницях", – натхненно написав співак.

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