Українці за кордоном: куди їздили та скільки витрачали грошей у 2018 році

Скільки б нам не транслювали з телеекранів, що українці – чи найбідніша країна Європи, на подорожі за кордон у нас завжди знайдуться і час, і гроші. Дізнайтесь, скільки витратили на закордонні подорожі наші земляки у минулому році!

Нацбанк зазначає, що на подорожі українці у 2018 році витратили 7,8 мільярда доларів. Зауважимо, що це на 10% більше, ніж наші земляки витратили торік.

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Загалом на проживання, а також поїздки туристи з України витрачають 11 мільярдів на рік. Цікаво, що у 2016 році ця сума була вдвічі меншою. Зубожіння? Не думаємо...

Куди найчастіше подорожують українці? Мандрівники з нашої країни віддають перевагу мандрівкам до країн Євросоюзу. Власне, на теренах ЄС українці витратили 5,9 мільярда доларів США. У 2017 році наші земляки витратили на 13% менше.

Що стало поштовхом до масових подорожей? Тут і гадати не варто, адже причиною масових поїздок закордон є саме введення безвізового режиму. Нагадаємо, що українці можуть подорожувати до 129 країн завдяки безвізу та біометричному паспорту.

Зазначимо, що українці досі їздять до Росії та інших країн СНД. За минулий рік витрати наших земляків на теренах колишнього Радянського Союзу скоротилися на 1,7% (800 мільйонів доларів). З цієї суми 650 мільйонів українці витратили на Росії.

Трішки про туристів з Європи. У НБУ запевняють, що мандрівники є ЄС залишили в Україні 540 мільйонів доларів. Це на 17,9% більше, ніж у 2017 році.

Цікаво, що росіяни витратили на 5,6% більше на подорожі до України – 228 мільйонів доларів.

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