Середня зарплата в Україні: стало відомо, хто і де заробляє найбільше

Державна служба статистики оприлюднила розмір середньої зарплати в Україні за підсумками вересня 2019. Дізнайтеся, наскільки зросла оплата праці українців та скільки заробляють жителі різних регіонів.

За інформацією Держстату, середня номінальна заробітна плата у вересні 2019 році становила 10 687 гривень, що у 2,6 раза більше за рівень мінімалки (4 173 гривень).

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У порівнянні із серпнем розмір зарплати зріс на 1,4%, а за останні 12 місяців – на 18,2%.

Цікаво, що найвищі зарплати в Україні отримують жителі Києва – 15 626 грн, а найнижчі – у Чернівецькій (8 338 грн), Тернопільській (8 441 грн) та Чернігівській (8 476 грн) областях.

Найкраще оплачують роботу працівників галузей виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – 19 166 грн, фінансової та страхової діяльності – 17 929 грн, інформації та телекомунікації – 17 072 грн, добувної промисловості і розроблення кар'єрів – 16 643 грн. Найнижчу платню отримують працівники, задіяні в тимчасовому розміщенні й організації харчування – 6 784 грн, а також в охороні здоров'я та надання соціальної допомоги – 6 916 грн.

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