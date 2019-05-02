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Гра престолів День матері

Бред Пітт зробив Дженніфер Еністон розкішний подарунок за 79 мільйонів доларів

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Бред Пітт і Дженніфер Еністон - фото 1
Бред Пітт і Дженніфер Еністон / people

Популярний голлівудський актор Бред Пітт привітав екс-дружину Дженніфер Еністон з 50-річчям, подарувавши їй особняк, в якому вони жили до розлучення. Відомо, що такий сюрприз Пітт зробив на вечірці з нагоди дня народження актриси.

За словами інсайдерів, особняк розташований у Беверлі-Хілз і обійшовся Бреду Пітту у 79 мільйонів доларів, Варто відзначити, що поки ніяких офіційних коментарів щодо такого дорогого подарунка колишнє подружжя не дає.

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Ця втрата свого часу лише посилила душевний біль Дженніфер від розлучення, так що вона була схвильована, дізнавшись про наміри Бреда, – розповіло анонімне джерело, наближене до актриси.

Бред Пітт подарував Дженніфер Еністон будинок - фото 325280
Бред Пітт подарував Дженніфер Еністон будинок

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Джерело: mirror
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