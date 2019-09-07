Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна Євро 2020

Сенцов та полонені українські моряки повернулися в Україну: перші фото

  • 401
Володимир Зеленський зустрічає звільнених українців - фото 1
Володимир Зеленський зустрічає звільнених українців

Обмін політв'язнями між Україною та Росією успішно завершився. Олег Сенцов, Микола Карп'юк, Володимир Балух, Павло Гриб та 24 військовополонених українських моряків повернулися до Києва.

Обмін полоненими між Україною та Росією у форматі 35:35 пройшов успішно і до Києва літаком направили 24 українських моряків, а також Олега Сенцова, Миколу Карпюка, Володимира Балуха та Павла Гриба. Вони прибули в аеропорт Борисполя.

І ще: У Зеленського прокоментували обмін полоненими з Росією

Дивіться онлайн повернення українських полонених на Батьківщину:

Нагадаємо, що українські моряки ще у листопаді 2018 потрапили у полон, коли їхнє судно протаранив російський прикордонний корабель біля Керченської протоки. Українців заарештували в Криму та перевезли до московських СІЗО.

Що ж до Олега Сенцова. то українського кінорежисера затримали в Криму ще у 2014 році, звинувативши у підготовці терактів. У 2015 в Росії його засудили на 20 років за ґратами у колонії суворого режиму. Миколу Карп'юка також затримали у 2014, коли він їхав у Росії, звинувативши у злочинах проти російських військ у часи першої чеченської війни. Чоловікові присудили 22 з половиною роки ув'язнення.

Сенцов та полонені українські моряки повернулися в Україну: перші фото - фото 353315
Сенцов та полонені українські моряки повернулися в Україну: перші фото - фото 353314
Олег Сенцов повернувся в Україну - фото 353303
Олег Сенцов повернувся в Україну

Роман Сущенко – власний кореспондент Укрінформу, який майже три роки був незаконно ув'язнений в Росії, також повернувся на Батьківщину.

Роман Сущенко з родиною - фото 353310
Роман Сущенко з родиною
Одночасно з аеропорту “Бориспіль” вилетів російський літак - фото 353286
З аеропорту “Бориспіль” вилетів російський літак
Родина Романа Сущенка - фото 353285
Родина Романа Сущенка
Аеропорт Бориспіль - фото 353304
Аеропорт Бориспіль
В Борисполі на полонених очікували родичі - фото 353305
В Борисполі на полонених очікували родичі
Між Україною та Росією відбувся обмін полоненими - фото 353307
Між Україною та Росією відбувся обмін полоненими

Володимира Балуха затримали у 2016 році за звинуваченнями щодо того, що він начебто тримав на своєму горищі тротилові шашки та патрони. За це суд виніс йому вирок у вигляді 5 років у тюрмі. Павла Гриба Росія також звинуватила в організації теракту, а 22 березня 2019 йому винесли вирок у вигляді 6 років за ґратами.

Зеленський на злітній смузі зустрічає звільнених Росією українців - фото 353302
Зеленський на злітній смузі зустрічає звільнених Росією українців
Президент України Володимир Зеленський - фото 353301
Президент України Володимир Зеленський

Читайте також: Рада скасувала депутатську недоторканність: які привілеї знято з нардепів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай українське! Найкращі пісні літа 2019, які стали стовідсотковими хітами
  • 02 вересня, 19:00
  • 1608
Моделі 90-х: як змінилася перша у світі супермодель Дженіс Дікінсон (18+)
  • 05 вересня, 18:21
  • 1837
Говори українською красиво! 10 колоритних слів, які збагатять твою мову
  • 04 вересня, 19:10
  • 1945
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна