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Сенцов та полонені українські моряки повернулися в Україну: перші фото
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Обмін політв'язнями між Україною та Росією успішно завершився. Олег Сенцов, Микола Карп'юк, Володимир Балух, Павло Гриб та 24 військовополонених українських моряків повернулися до Києва.
Обмін полоненими між Україною та Росією у форматі 35:35 пройшов успішно і до Києва літаком направили 24 українських моряків, а також Олега Сенцова, Миколу Карпюка, Володимира Балуха та Павла Гриба. Вони прибули в аеропорт Борисполя.
І ще: У Зеленського прокоментували обмін полоненими з Росією
Дивіться онлайн повернення українських полонених на Батьківщину:
Нагадаємо, що українські моряки ще у листопаді 2018 потрапили у полон, коли їхнє судно протаранив російський прикордонний корабель біля Керченської протоки. Українців заарештували в Криму та перевезли до московських СІЗО.
Що ж до Олега Сенцова. то українського кінорежисера затримали в Криму ще у 2014 році, звинувативши у підготовці терактів. У 2015 в Росії його засудили на 20 років за ґратами у колонії суворого режиму. Миколу Карп'юка також затримали у 2014, коли він їхав у Росії, звинувативши у злочинах проти російських військ у часи першої чеченської війни. Чоловікові присудили 22 з половиною роки ув'язнення.
Роман Сущенко – власний кореспондент Укрінформу, який майже три роки був незаконно ув'язнений в Росії, також повернувся на Батьківщину.
Володимира Балуха затримали у 2016 році за звинуваченнями щодо того, що він начебто тримав на своєму горищі тротилові шашки та патрони. За це суд виніс йому вирок у вигляді 5 років у тюрмі. Павла Гриба Росія також звинуватила в організації теракту, а 22 березня 2019 йому винесли вирок у вигляді 6 років за ґратами.
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