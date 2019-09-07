Сенцов та полонені українські моряки повернулися в Україну: перші фото

Обмін політв'язнями між Україною та Росією успішно завершився. Олег Сенцов, Микола Карп'юк, Володимир Балух, Павло Гриб та 24 військовополонених українських моряків повернулися до Києва.

Обмін полоненими між Україною та Росією у форматі 35:35 пройшов успішно і до Києва літаком направили 24 українських моряків, а також Олега Сенцова, Миколу Карпюка, Володимира Балуха та Павла Гриба. Вони прибули в аеропорт Борисполя.

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Дивіться онлайн повернення українських полонених на Батьківщину:

Нагадаємо, що українські моряки ще у листопаді 2018 потрапили у полон, коли їхнє судно протаранив російський прикордонний корабель біля Керченської протоки. Українців заарештували в Криму та перевезли до московських СІЗО.

Що ж до Олега Сенцова. то українського кінорежисера затримали в Криму ще у 2014 році, звинувативши у підготовці терактів. У 2015 в Росії його засудили на 20 років за ґратами у колонії суворого режиму. Миколу Карп'юка також затримали у 2014, коли він їхав у Росії, звинувативши у злочинах проти російських військ у часи першої чеченської війни. Чоловікові присудили 22 з половиною роки ув'язнення.

Олег Сенцов повернувся в Україну

Роман Сущенко – власний кореспондент Укрінформу, який майже три роки був незаконно ув'язнений в Росії, також повернувся на Батьківщину.

Роман Сущенко з родиною

З аеропорту “Бориспіль” вилетів російський літак

Родина Романа Сущенка

Аеропорт Бориспіль

В Борисполі на полонених очікували родичі

Між Україною та Росією відбувся обмін полоненими

Володимира Балуха затримали у 2016 році за звинуваченнями щодо того, що він начебто тримав на своєму горищі тротилові шашки та патрони. За це суд виніс йому вирок у вигляді 5 років у тюрмі. Павла Гриба Росія також звинуватила в організації теракту, а 22 березня 2019 йому винесли вирок у вигляді 6 років за ґратами.

Зеленський на злітній смузі зустрічає звільнених Росією українців

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