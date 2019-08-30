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У Зеленського прокоментували обмін полоненими з Росією
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В Офісі Президента повідомили про хід обміну військовополоненими між Україною та Росією. У Зеленського наголосили, що процес триває.
На офіційній сторінці Офісу Президента України в соцмережі Facebook розповіли про ситуацію з обміном військовополонених. Річ у тому, що за останні кілька годин побільшало інформації про те, що 24 українських моряків та Олег Сенцов, Микола Карп'юк, Володимир Балух та Павло Гриб вже летять до Києва.
"Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності. Вже не вперше ми бачимо інформаційний хаос, спричинений посиланням на непідтверджену інформацію та численні "джерела". Ми закликаємо розуміти наслідки дезінформації: це гра з емоціями суспільства", – йдеться у повідомленні.
У Зеленського також наголосили, що одразу ж повідомлять на офіційних каналах про завершення звільнення полонених.
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