Селін Діон повторила сцену з Титаніка: кумедне відео

Співачка Селін Діон взяла участь у новому випуску улюбленого шоу Carpool Karaoke з ведучим Джеймсом Корденом. Удвох вони проїхалися вулицями Лас-Вегаса та згадали усі найголовніші хіти виконавиці. До того ж, Діон виконала кавер на дитячу пісеньку Baby Shark.

На початку програми співачка почала відповідати на питання Кордена, наспівуючи відповідні треки, чим його дуже повеселила.

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У тебе дійсно є пісня на кожен випадок, - щиро здивувався Джеймс.

Що ще у Діон є на будь-який випадок - так це туфлі.

"Від 3 до 5 тисяч", - спокійно каже Селін, припускаючи, що їх може бути і більше.

Зазнаючи любов Діон до її взуття, Корден вирішив роздати кілька пар туфель - здивованим перехожим на радість.

А в фіналі випуску Селін і Джеймс відтворили ту саму сцену з "Титаніка" на човні в величезному фонтані. На березі зібрався захоплений натовп, який знімав усе це на телефони.

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