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Голограма Вітні Х'юстон відправиться у тур

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Також випустять новий альбом співачки - фото 1
Також випустять новий альбом співачки / gettyimages

Неймовірна співачка Вітні Х'юстон через 7 років після своєї смерті відправиться у тур. Щоправда, виступатиме не її двійник, а голограма.

Влаштувати концерти співачки домовились Пем Х'юстон, її своячка та колишній менеджер.

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Пем домовилась провести не лише виступ, а й випустити від особи Вітні альбом невиданих пісень, а також організувати мюзикл на Бродвеї та зняти кілька документальних фільмів.

"Але спочатку - тур, - каже Пем.

З її слів, після смерті Вітні Х'юстон з'явилося багато поганих чуток, які вона хоче розвіяти новими матеріалами.

Люди забули, якою прекрасною вона була. Вони почали копирсатися в її особистому житті замість того, щоб згадати, чому полюбили її голос.

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Джерело: The New York Times
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