Селена Гомес здивувала мережу сміливою фотосесією

Співачка Селена Гомес вирішила не приховувати фігуру. Шанувальники у захваті від вигляду зірки!

Селена Гомес, яка нещодавно презентувала дуже особистий альбом Rare, стала головною героїнею нового номера журналу Dazed.

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Співачка знялася у, мабуть, найбільш сексуальній фотосесії за всю свою кар'єру: в об'єктиві фотографа красуня постала відразу в декількох відвертих боді, які підкреслили її фігуру.

Гортайте фотогалерею:

Нагадаємо, Гомес здивувала шанувальників своєю поведінкою після виходу першої платівки за 5 років. Виконавиця готова на все, аби її пісні зайняли перші сходинки у чартах.

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