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Селена Гомес здивувала мережу сміливою фотосесією

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Селена Гомес - фото 1
Селена Гомес / instagram

Співачка Селена Гомес вирішила не приховувати фігуру. Шанувальники у захваті від вигляду зірки!

Селена Гомес, яка нещодавно презентувала дуже особистий альбом Rare, стала головною героїнею нового номера журналу Dazed.

І ще: Селена Гомес показала, як вона розважається з подругами

Співачка знялася у, мабуть, найбільш сексуальній фотосесії за всю свою кар'єру: в об'єктиві фотографа красуня постала відразу в декількох відвертих боді, які підкреслили її фігуру.

Гортайте фотогалерею:

Нагадаємо, Гомес здивувала шанувальників своєю поведінкою після виходу першої платівки за 5 років. Виконавиця готова на все, аби її пісні зайняли перші сходинки у чартах.

Читайте також: Селена Гомес випустила альбом Rare: слухайте всі пісні онлайн

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