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Селена Гомес показала, як вона розважається з подругами

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Відпочинок Селени в Італії пройшов дуже насичено - фото 1
Відпочинок Селени в Італії пройшов дуже насичено / Pre-Party

27-річна актриса Селена Гомес вже повернулася з подорожі Італією, однак досі продовжує з теплотою згадувати свою яскраву відпустку!

Зірка опублікувала в своєму Instagram серію знімків, зроблену під час римських канікул. На деяких з них Гомес позує на самоті, на інших постає в компанії подруг.

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"Не можу висловити, наскільки сильно я вам вдячна. Ну а зараз... час повернутися до роботи", – звернулася Гомес до своїх друзів в підписі до нового посту. Судячи зі знімків, відпочинок Селени в Італії пройшов дуже насичено. Дівчина разом з друзями багато гуляла містом, милувалася заходами сонця, відвідувала місцеві ресторани і навіть навчалася готувати традиційні італійські страви.

Селена Гомес показала, як вона розважається з подругами - фото 345448

Селена Гомес показала, як вона розважається з подругами - фото 345449

Селена Гомес показала, як вона розважається з подругами - фото 345450

Багато знайомих співачки останнім часом відзначають, що вона нарешті остаточно відійшла від нервового зриву, який трапився у неї в кінці минулого року, і тепер по-справжньому насолоджується життям і спілкуванням з близькими людьми.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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