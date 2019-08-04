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Селена Гомес показала, як вона розважається з подругами
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27-річна актриса Селена Гомес вже повернулася з подорожі Італією, однак досі продовжує з теплотою згадувати свою яскраву відпустку!
Зірка опублікувала в своєму Instagram серію знімків, зроблену під час римських канікул. На деяких з них Гомес позує на самоті, на інших постає в компанії подруг.
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"Не можу висловити, наскільки сильно я вам вдячна. Ну а зараз... час повернутися до роботи", – звернулася Гомес до своїх друзів в підписі до нового посту. Судячи зі знімків, відпочинок Селени в Італії пройшов дуже насичено. Дівчина разом з друзями багато гуляла містом, милувалася заходами сонця, відвідувала місцеві ресторани і навіть навчалася готувати традиційні італійські страви.
Багато знайомих співачки останнім часом відзначають, що вона нарешті остаточно відійшла від нервового зриву, який трапився у неї в кінці минулого року, і тепер по-справжньому насолоджується життям і спілкуванням з близькими людьми.
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