Спокуслива Селена Гомес підкорила фотосесією в мексиканському стилі

Співачка Селена Гомес здивувала публіку новою фотосесією. Шанувальники у захваті від красуні!

Селена Гомес не приховує від шанувальників той факт, що страждає від біполярного розладу.

І ще: Найсексуальніша спортсменка роздяглася на камеру: пікантне відео

Через погіршення свого стану вона навіть на час пропадала з соцмереж і вкрай рідко з'являлася на публіці. Однак потім зірка зробила гучний камбек і активно взялася за роботу: нові кліпи, а також участь в рекламних кампейнах і фотосесіях для глянцевих видань.

Найсвіжіше досягнення Селени – жовтнева обкладинка Allure. Крім розкішної фотосесії співачки, в рамках якої вона приміряла кілька ефектних образів, на сторінках видання також можна знайти велике інтерв'ю з нею.

Це цікаво: Сумно: Alyona Alyona випустила кліп із побитою у поїзді дівчиною в головній ролі