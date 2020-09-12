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Спокуслива Селена Гомес підкорила фотосесією в мексиканському стилі

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Селена Гомес - фото 1
Селена Гомес / gettyimages

Співачка Селена Гомес здивувала публіку новою фотосесією. Шанувальники у захваті від красуні!

Селена Гомес не приховує від шанувальників той факт, що страждає від біполярного розладу.

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Через погіршення свого стану вона навіть на час пропадала з соцмереж і вкрай рідко з'являлася на публіці. Однак потім зірка зробила гучний камбек і активно взялася за роботу: нові кліпи, а також участь в рекламних кампейнах і фотосесіях для глянцевих видань.

Найсвіжіше досягнення Селени – жовтнева обкладинка Allure. Крім розкішної фотосесії співачки, в рамках якої вона приміряла кілька ефектних образів, на сторінках видання також можна знайти велике інтерв'ю з нею.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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