Селена Гомес і Кара Делевінь набили парні татуювання: що на них зображено

Кара Делевінь та Серена Гомес дружать уже кілька років

29-річні зірки Кара Делевінь та Селена Гомес набили парні тату. На їхніх тілах тепер красується рожева акварельна троянда з чорним чорнилом, що стікає вниз.

Подруги вибрали різні місця для татуювання. Селена зробила тату на спині, між лопатками, а Кара – збоку, під грудьми.

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Попри те, що місця для тату вони вибрали різні, вони обидві набили їх під римською цифрою, що вже існує на тілі: у Селени це LXXVI, а у Кари – XII.

Татуювання виконав улюблений майстер Селени зі студії Bang Bang Tatoo. Він поділився знімками обох робіт, підписавши публікації: "Мені так весело робити ці татуювання. До речі, я не казав їм, що це були мої перші акварельні тату у житті".

Кара та Селена дружать ще з 2014 року. Після того, як разом знялися у кліпі Тейлор Свіфт на пісню "Bad Blood". У 2022 році їх можна буде побачити у детективному серіалі "Вбивства в одному будинку".

Делевінь та Гомес не вперше набивають парні тату з друзями. Кара вже має спільні з Ешлі Бенсон, Кайєю Гербер і Джордан Данн, а Селена – з Джулією Майклс, Томмі Дорфман та Алішею Бо.

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