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Дженніфер Лопес позувала на барному кріслі у сміливому боді

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Дженніфер Лопес - фото 1
Дженніфер Лопес / instagram

Американська співачка та актриса Дженніфер Лопес не припиняє тішити шанувальників звабливими фото. Останні, своєю чергою, в захваті від красуні!

На фото 52-річна зірка зображена у спокусливому образі, пише dailymail.

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Кохана Бена Аффлека постала на барному кріслі, одягнена в червоний боді з довгими рукавами. На ній більше нічого немає, крім туфель на високій шпильці в тон.

Волосся Дженніфер Лопес стилісти поклали у пишну розпатлану зачіску, а також зробили яскравий макіяж, підкресливши її гарні виразні очі, а на губи нанесли червону помаду.

У віці 52 років, народивши двох дітей, зірка фільму Весільний переполох виглядає чудово. Вона підтримує свою фізичну форму, щодня тренуючись у спортзалі, стежить за своїм харчуванням та доглядає за шкірою.

Дженніфер Лопес позувала на барному кріслі у сміливому боді - фото 490382

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