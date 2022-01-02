Емма Вотсон відверто розповіла про свої шалені почуття до колеги по Гаррі Поттеру

Зірка фільмів про Гаррі Поттера Емма Вотсон розповіла, як закохалася у Тома Фелтона. Тоді виконавиці ролі Герміони було 11 років, а Драко Малфою – 14 років.

На жаль, коли Емма була закохана у Тома, він їй не відповів взаємністю. Сьогодні актрисі 31 рік і вона знову зізналася у своїх почуттях, пише dailymail.

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"У віці від 10 до 12 років я була закохана в Тома Фелтона. Він був такий крутий. Він знав, що я була закохана, але називав мене сестрою. Моє серце розбите й досі", – поділилася вона. Сам Фелтон зізнався, що знав про закоханість маленької актриси, і хоч не відповідав їй взаємністю, завжди її захищав.

"Я став дуже захищати її. Так, у мене завжди була слабкість до неї, і це триває досі", – каже актор.

Виконавець ролі Гаррі Поттера також розповів про дитячі симпатії. Виявляється, що Деніел Редкліфф був закоханий у Хелену Бонем Картер, яка старша за нього на 23 роки. У спецепізоді, який вийшов 1 січня 2022 року на HBO Max, він зачитав листа, в якому освідчувався акторці в коханні.

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