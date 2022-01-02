Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята

Емма Вотсон відверто розповіла про свої шалені почуття до колеги по Гаррі Поттеру

  • 275
Вотсон і Фелтон - фото 1
Вотсон і Фелтон / instagram

Зірка фільмів про Гаррі Поттера Емма Вотсон розповіла, як закохалася у Тома Фелтона. Тоді виконавиці ролі Герміони було 11 років, а Драко Малфою – 14 років.

На жаль, коли Емма була закохана у Тома, він їй не відповів взаємністю. Сьогодні актрисі 31 рік і вона знову зізналася у своїх почуттях, пише dailymail.

Це цікаво: Повернення до Гоґвортсу: дивіться перший трейлер спецепізоду про Гаррі Поттера

"У віці від 10 до 12 років я була закохана в Тома Фелтона. Він був такий крутий. Він знав, що я була закохана, але називав мене сестрою. Моє серце розбите й досі", – поділилася вона. Сам Фелтон зізнався, що знав про закоханість маленької актриси, і хоч не відповідав їй взаємністю, завжди її захищав.

"Я став дуже захищати її. Так, у мене завжди була слабкість до неї, і це триває досі", – каже актор.

Виконавець ролі Гаррі Поттера також розповів про дитячі симпатії. Виявляється, що Деніел Редкліфф був закоханий у Хелену Бонем Картер, яка старша за нього на 23 роки. У спецепізоді, який вийшов 1 січня 2022 року на HBO Max, він зачитав листа, в якому освідчувався акторці в коханні.

І ще: З молотка пустили перше видання "Гаррі Поттера": його вартість вражає

пропозиції партнерів
Новини