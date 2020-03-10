Сексуальний леопард: Демі Роуз показала апетитні форми у прозорому боді

Розкішна англійська модель Демі Роуз не припиняє тішити гарячими фото. Цього разу красуня з незвичайними формами приміряла прозорий леопардовий боді. Тут спекотно!

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз відрізняється від своїх колег, адже зі зростом у 157 см має доволі апетитні форми, якими може перевершити навіть Кім Кардашян. Тож не дивно, що дівчина з чарівним обличчям та ефектною фігурою має більше як 10 мільйонів шанувальників в соцмережі Instagram

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До того ж, Демі зовсім не соромиться показувати публіці себе з найкращих ракурсів і навіть без одягу. Це підтверджують і свіжі кадри Роуз у прозорому боді з леопардовим принтом. Вона точно готова до спекотного сезону!

Джерело фото: instagram.com/demirose

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