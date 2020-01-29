Сексуальний ангел Victoria's Secret: модель розбурхала фото в бікіні

Модель Victoria's Secret Ромі Стрейд своїм прикладом демонструє, що ангели бренду завжди у формі і навіть у холодну пору року не відмовляються від купальників. Від такої вроди важко встояти!

24-річна нідерландська топмодель Ромі Стрейд підкорює своєю красою не лише з подіумів та глянців, а й на своїй сторінці в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 6 мільйонів користувачів. А все тому, що білявка з чарівною усмішкою майже щодня показує своє життя у фешн-індустрії та поза нею.

І ще: Скандальна модель роздяглася на фініші гірськолижної траси, вшанувавши пам'ять Браянта

Зараз у Ромі відпустка, якою вона насолоджується на французькому острові Сен-Бартельмі.Звісно ж, не обійшлось без сонячних кадрів у купальнику:

Джерело фото: instagram.com/romeestrijd

Читайте також: Дівчина тижня: пишногруда Кінсі Воланскі, яка розбурхала фінал Ліги чемпіонів (18+)