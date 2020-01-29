Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

Сексуальний ангел Victoria's Secret: модель розбурхала фото в бікіні

  • 71
Ромі Стрейд показала гарячу фігуру - фото 1
Ромі Стрейд показала гарячу фігуру / instagram.com/romeestrijd

Модель Victoria's Secret Ромі Стрейд своїм прикладом демонструє, що ангели бренду завжди у формі і навіть у холодну пору року не відмовляються від купальників. Від такої вроди важко встояти!

24-річна нідерландська топмодель Ромі Стрейд підкорює своєю красою не лише з подіумів та глянців, а й на своїй сторінці в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 6 мільйонів користувачів. А все тому, що білявка з чарівною усмішкою майже щодня показує своє життя у фешн-індустрії та поза нею.

І ще: Скандальна модель роздяглася на фініші гірськолижної траси, вшанувавши пам'ять Браянта

Зараз у Ромі відпустка, якою вона насолоджується на французькому острові Сен-Бартельмі.Звісно ж, не обійшлось без сонячних кадрів у купальнику:

Сексуальний ангел Victoria's Secret: модель розбурхала фото в бікіні - фото 382820

Сексуальний ангел Victoria's Secret: модель розбурхала фото в бікіні - фото 382821

Джерело фото: instagram.com/romeestrijd

Читайте також: Дівчина тижня: пишногруда Кінсі Воланскі, яка розбурхала фінал Ліги чемпіонів (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Самостійна подорож до Італії: як все організувати
  • 27 cічня, 16:21
  • 1617
Дівчина тижня: хтива модель Аю Саша, яка обожнює зніматися НЮ (18+)
  • 26 cічня, 17:25
  • 1657
Кодування супутникових каналів: як дивитись телебачення після 28 січня
  • 15 cічня, 15:00
  • 15314
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз