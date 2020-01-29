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Скандальна модель роздяглася на фініші гірськолижної траси, вшанувавши пам'ять Браянта

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Кінсі Воланські - фото 1
Кінсі Воланські / instagram

Відома скандальна модель Кінсі Воланські в місті Шладмінг вийшла на гірськолижну трасу у відвертому купальнику і з плакатом на честь загиблого баскетболіста Кобі Браянта. Через дівчину етап Кубка світу з гірськолижного спорту довелося перервати. Відео витівки красуні з'явилося у Twitter.

Модель Кінсі Воланські вирішила вшанувати пам'ять знаменитого баскетболіста Кобі Браянта і з'явилася на фінішній ділянці траси з плакатом з текстом "RIP Kobe". Користувачі мережі не оцінили скорботу дівчини, вважаючи, що вона просто вирішила попіаритися на смерті спортсмена.

І ще: Кобі Браянт – біографія, головні досягнення та фото легенди баскетболу

А ось гірськолижника Алекса Вінатцера вихід напівголої моделі тільки розвеселив. Він у своєму Instagram опублікував знімок, на якому фінішує спортсмен і стоїть модель. "Оу, здається, у мене з'явилася нова дівчина! Шосте місце в Шладмінгу і, можливо, одне з найкращих фото на фініші", – підписав фото Вінатцер.

Скандальна модель роздяглася на фініші гірськолижної траси, вшанувавши пам'ять Браянта - фото 382801

Кінсі Воланські відома тим, що влітку 2019 року перервала фінал Ліги чемпіонів між командами Ліверпуль і Тоттенхем. Модель в пікантному купальнику вискочила на поле, добігла до центральної лінії, після чого була схоплена співробітниками служби безпеки.

Скандальна модель роздяглася на фініші гірськолижної траси, вшанувавши пам'ять Браянта - фото 382795

Читайте також: Дівчина тижня: пишногруда Кінсі Воланскі, яка розбурхала фінал Ліги чемпіонів (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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