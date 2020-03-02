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Сексуальний ангел: модель Victoria's Secret показала пікантне відео

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Кендіс Свейнпол у купальнику - фото 1
Кендіс Свейнпол у купальнику / instagram.com/angelcandices

Одна із найбільш популярних бікіні-моделей Кендіс Свейнпол опинилась у центрі уваги мережі через звабливе відео у бікіні. Білявка з ефектною фігурою похизувалась підтягнутою фігурою, і фанати це оцінили.

31-річна південноафриканська модель Victoria's Secret та просто красуня Кендіс Свейнпол знаходить час не лише для різних проєктів, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 14 мільйонів підписників.

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Нещодавно білявка вирішила нагадати, що ангели VS завжди виглядають чудово. Тому поділилась коротеньким відео в купальнику, яке швидко зібрало понад мільйон переглядів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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