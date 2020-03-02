Найсексуальніша дівчина у світі вийшла на подіум з голими грудьми: відео (18+)

Відома американська супермодель Белла Хадід вийшла на подіум у прозорому платті без спідньої білизни. Пікантні кадри з модного показу з'явилися на фан-сторінці красуні в Instagram.

Модель Белла Хадід продемонструвала відверте вбрання в рамках показу модного бренду Vivienne Westwood. Захід пройшов на Тижні моди в Парижі.

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Так, на подіумі красуня з'явилася в довгій мереживній сукні з рукавами-ліхтариками і повністю прозорою вставкою в області грудей. Бюстгальтер модель не одягнула.

Образ також доповнено білими колготками, коричневим поясом з прикріпленим на ньому кинджалом. Також Хадід одягла великі сережки і блискучі туфлі на високих підборах.

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