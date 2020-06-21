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Сексуальний ангел: модель Victoria's Secret показала ідеальні форми

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Жозефін Скрівер - фото 1
Жозефін Скрівер

Розкішна модель Жозефін Скрівер знову нагадала, що ангели Victoria's Secret готові до пляжного сезону завжди. Тут спекотно!

27-річна топ-модель з Данії Жозефін Скрівер зачаровує прихильників не тільки з подіумів, а й на своєму акаунті Instagram, де за нею стежать понад 6 мільйонів осіб. Там дівчина ділиться кадрами зі своїх буднів, а також промо з фотосесій.

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Нещодавно красуня похизувалась розкішною фігурою у стильному купальнику. За короткий час фото зібрало шквал компліментів, адже Жозефін виглядає справді ефектно.

До слова, навіть у спортивному костюмі Скрівер може підкорювати чоловічі серця, адже має ідеальні форми:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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