Зваблива Алессандра Амброзіо забула про спіднє на нових фото (18+)

Знаменита модель Алессандра Амброзіо точно знає таємницю молодості та ідеальної фігури, а її свіжі фото це підтверджують!

39-річна бразильська модель Алессандра Амброзіо хоч і розпрощалась зі званням ангела Victoria's Secret, але не планує завершувати свою кар'єру. Жінка активно займається різноманітними проєктами та зйомками, адже виглядає не менш розкішно, аніж її юні колеги. До того ж, Алессандра активно веде акаунт в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 10 мільйонів підписників.

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Нещодавно красуня похизувалась розкішними формами на свіжих фото без бюстгальтера. Амброзіо вирішила, що влітку достатньо ходити у джинсових шортах та прозорій розстібнутій сорочці, і фанатам таке подобається.

Гортайте галерею:

Такі домашні, легкі і дуже привабливі образи доволі популярні останнім часом в Алессандри:

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