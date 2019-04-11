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Ломаченко – Кролла Гра престолів

Юні та сексуальні: як виглядали легендарні акторки на початку кар'єри

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Юні та сексуальні: як виглядали легендарні акторки на початку кар'єри - фото 1

У минулому столітті популярні актори виглядали інакше, та й мода була зовсім інша. Проте саме зірки того часу сформували сучасний Голлівуд таким, який він є зараз. Без них неможливо уявити історію кіно.

як бачимо на архівних фотографіях, відомі американки завжди були вродливими, розкутими та гарячими. Подивіться, якими красунями вони були ще до шаленої популярності.

І ще: Розквіт сексу в США: ексклюзивні фото американок з 80-х

Ми підготували для вас ностальгійну фотопідбірку, щоб ви пригадали ті часи та згадали, якими були кінодіви, які захоплювали мільйонні аудиторії.

До теми: Молоді та гарячі: архівні фото голлівудських зірок з 90-х

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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