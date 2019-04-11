Юні та сексуальні: як виглядали легендарні акторки на початку кар'єри

У минулому столітті популярні актори виглядали інакше, та й мода була зовсім інша. Проте саме зірки того часу сформували сучасний Голлівуд таким, який він є зараз. Без них неможливо уявити історію кіно.

як бачимо на архівних фотографіях, відомі американки завжди були вродливими, розкутими та гарячими. Подивіться, якими красунями вони були ще до шаленої популярності.

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Ми підготували для вас ностальгійну фотопідбірку, щоб ви пригадали ті часи та згадали, якими були кінодіви, які захоплювали мільйонні аудиторії.

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