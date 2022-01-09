Дівчина тижня: зірка OnlyFans Селін Чентіно, яка відверто хизується своїми формами – 18+

Ми знаємо ще одну вагому причину, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо MAXIMUM про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Селін Чентіно — 27-річна швейцарська модель та зірка OnlyFans.

Продовжуємо традиційну найспокусливішу рубрику на Радіо MAXIMUM. Сьогодні нашою героїнею стала 27-річна Селін Чентіно – модель OnlyFans, яка продовжує модифікувати свою зовнішність та тіло.

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Так, черговий такий подарунок для себе зірка мережі влаштувала з нагоди Різдва. Вона зробила бразильську підтяжку сідниць за понад 250 тисяч гривень. Під час такої операції жир береться з живота та стегон і вводиться у ті області, де потрібно додати об'єму. Багато експертів не вважають цю процедуру безпечною, а у Великій Британії бразильська підтяжка узагалі заборонена.

"Протягом року я не тішу себе розкішними речами, але на Різдво та день народження купую щось дорожче. Цього року я купила собі нову попу", – сказала зірка OnlyFans. "Мої підписники надсилають мені гроші, щоб я могла купити собі щось приємне", – додала красуня.

Крім цього, модель пережила три операції зі збільшення грудей. В останній із них використовувалися імплантати XXL, вартість яких становила близько 210 тисяч гривень. Загалом на пластику вона витратила уже понад 730 тисяч гривень. Але дівчина зізналася, що не усі зароблені гроші спускає на себе, модель також витрачає кошти на сім'ю та друзів.

Крім OnlyFans, Селін активно веде сторінку і в Instagram, де також публікує еротичні знімки. Найспокусливіші з них ми сьогодні відібрали для тебе. Насолоджуйся:

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