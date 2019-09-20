Це невиліковно: Кім Кардашян шокувала фанатів новим фото без макіяжу

Відома американська блогерка та зірка реаліті Кім Кардашян-Вест опублікувала в мережі селфі без макіяжу. Це фото шокувало її прихильників, адже виявилось, що Кім хворіє на невиліковну хворобу шкіри.

Знімок Кім Кардашян без мейкапу був опублікований в Instagram-акаунті Poosh (проєкт про красу і здоров'я, запущений сестрою Кім – Кортні). На фото видно, що обличчя зірки вкрили червоні плями. "Якщо у вас почався псоріаз, ви не повинні дозволити йому зруйнувати ваше життя", – прокоментувала кадр 38-річна знаменитість.

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Як зізналась Кім Кардашян, вперше із хворобою вона зіткнулася 13 років тому через ускладнення після звичайної застуди. Відтоді їй вдавалося на час позбутися від псоріазу, але потім він повертався знову. Зірка також поділилася засобами, які допомогли їй в боротьбі з хворобою. Насамкінець Кім наголосила, що зараз вона приймає себе такою.

Псоріаз – це захворювання, яке вражає шкіру, роблячи її грубою і червоною. Часто на місці почервоніння з'являються білі лусочки. Повністю псоріаз неможливо вилікувати. Натомість його можна ввести в ремісію, усунувши фактори ризику.

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