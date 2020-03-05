Сексуальна Зої Кравіц знялась оголеною для глянцю: спекотні фото 18+

Відома американська актриса Зої Кравіц, відома завдяки зйомці у серіалі "Велика маленька брехня", знялась оголеною для чергового випуску британського журналу The Pop. Провокаційні світлини з'явилися у соціальних мережах. Пропонуємо насолодитися ними на Радіо МАКСИМУМ!

Це не перший подібний експеримент американської актриси, моделі та співачки. Раніше вона вже брала участь у відвертих фотосесіях. Цього разу оголені знімки Зої Кравіц з'являться на сторінках The Pop.

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Результат своєї роботи знаменитість опублікувала на сторінці в соціальній мережі інстаграм. Один провокаційний знімок прикрасить обкладинку видання. На ньому модель позує в чорних брюках з ременем червоного кольору й оригінальними металевими підтяжками знаменитого французького виробника одягу і предметів розкоші Chanel. Тіло артистки прикрашене бодіартом, який імітує чорний жилет, з якого видніється комір білої сорочки з чорною краваткою.

На другому фото, яке судячи з усього, з'явиться на одній зі сторінок журналу, Кравіц позує по пояс оголеною. Груди артистки обрамлює топ, що імітує бюстгальтер, а найпікантніші місця прикривають бутони, що стоять у вазі квітів.

Підписникам Зої Кравіц сподобалася її нова фотосесія. Вони називають актрису справжньою красунею і "до біса привабливою особою".

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