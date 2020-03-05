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Американська супермодель знялася в прозорій сукні: спокусливі фото (18+)
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Американська зірка Кайлі Дженнер знялася в пікантних позах практично голою. Наймолодша мільярдерка позувала разом зі своєю подругою в повністю прозорих нарядах без білизни. Гарячими знімками красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.
На свіжих фото Дженнер позує зі своєю подругою Анастасією Каранікалау. Дівчата без спідньої білизни одягнені в однакові сукні різного кольору.
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Дженнер позує в рожевому вбранні з довгими рукавами і відкритими плечима. Зірка сором'язливо прикриває оголені інтимні місця руками. Каранікалау в такому ж вбранні оранжевого кольору демонструє оголені сідниці, стоячи спиною до камери.
Ще на одному знімку дівчата стоять обличчям один до одного, притискаючись грудьми. Руки вони поклали один одному на стегна.
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