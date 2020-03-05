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Американська супермодель знялася в прозорій сукні: спокусливі фото (18+)

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Кайлі Дженнер і Анастасія Каранікалау - фото 1
Кайлі Дженнер і Анастасія Каранікалау / instagram

Американська зірка Кайлі Дженнер знялася в пікантних позах практично голою. Наймолодша мільярдерка позувала разом зі своєю подругою в повністю прозорих нарядах без білизни. Гарячими знімками красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На свіжих фото Дженнер позує зі своєю подругою Анастасією Каранікалау. Дівчата без спідньої білизни одягнені в однакові сукні різного кольору.

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Дженнер позує в рожевому вбранні з довгими рукавами і відкритими плечима. Зірка сором'язливо прикриває оголені інтимні місця руками. Каранікалау в такому ж вбранні оранжевого кольору демонструє оголені сідниці, стоячи спиною до камери.

Ще на одному знімку дівчата стоять обличчям один до одного, притискаючись грудьми. Руки вони поклали один одному на стегна.

Американська супермодель знялася в прозорій сукні: спокусливі фото (18+) - фото 390220

Американська супермодель знялася в прозорій сукні: спокусливі фото (18+) - фото 390221

Американська супермодель знялася в прозорій сукні: спокусливі фото (18+) - фото 390222

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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