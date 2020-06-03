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Сексуальна жінка-кішка: 53-річна Холлі Беррі вразила сталевим пресом (відео)

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Холлі Беррі показала ідеальну фігуру - фото 1
Холлі Беррі показала ідеальну фігуру / instagram.com/halleberry

Популярна зірка Холлі Беррі знову викликала захвату шанувальників своєю ефектною фігурою. У будь-якому віці можна виглядати чудово!

53-річна американська акторка Холлі Беррі активно працює над собою та веде доволі чесний профіль в соцмережі Instagram. Там жінка ділиться порадами, реальними фото та мотивує фанатів, тому не дивно, що за нею стежать понад 6 мільйонів користувачів.

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Нещодавно Холлі заінтригувала підписників гарячим відео після тренування, на якому похизувалась ідеальним пресом. За короткий час ролик зібрав понад 400 тисяч переглядів та кілька тисяч коментарів з компліментами. Хоч зірка і не надто тішиться своїй давній ролі Жінки-кішки, але зараз з легкістю могла б знову зіграти цього персонажа, адже виглядає розкішно!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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