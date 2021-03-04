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Сексуальна Тіна Кароль у панчохах завела мережу

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Відома українська співачка Тіна Кароль здивувала фанатів відвертим постом в соцмережі. Відповідну публікацію артистка зробила в Instagram.

Зваблива Тіна Кароль заслужила безліч компліментів.

І ще: Тіна Кароль спокусила мережу відвертими знімками у вбранні зі сміливими розрізами

Тіна позує в пікантних панчохах і обтягуючій білизні. "Відчуй свободу, будь сексуальною, кокетливою і неперевершеною", – підписала публікацію співачка. Шанувальники захопилися прекрасною фігурою Тіни і засипали зірку компліментами. "Красуня", "Що за скандал, Тіночка?", "Сексуальна", "Неймовірна жінка", – написали в коментарях користувачі соцмережі.

А ви вже бачили "скандальний" кліп Тіни? У ролику зірка постала в абсолютно несподіваному образі. У ролику Тіна звабливо танцює на камеру, її рухи пластичні та спокусливі. "Здивувала. Рівень фантастіш. Але найбільше сподобалася акторська гра. Ти багато чого показувала вже в кліпах, але це якийсь новий рівень. Аж мурашки. І кінцівка кліпу ... просто матриця якась!", – пишуть приголомшені фоловери.

Це цікаво: Тіна Кароль у прозорій сукні влаштувала спокусливу фотосесію посеред пустелі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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