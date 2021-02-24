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Тіна Кароль спокусила мережу відвертими знімками у вбранні зі сміливими розрізами

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Українська попдіва Тіна Кароль вразила шанувальників новими знімками. Красуня позувала у спокусливій чорній сукні і туфлях з власної колекції.

Так, цього разу 36-річна Тіна Кароль знялася у фотосесії в відвертому образі від українського бренду Nué. Співачка вибрала топ з оголеною спиною з натурального шовку з ремінцями, прикрашеними великими блискучими стразами, а також спідницю зі сміливим розрізом спереду. Лук зірки був доповнений елегантними босоніжками від Kachorovska.

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Вартість топа, згідно з інформацією на офіційному сайті бренду, становить 542 долари, в той час, як вартість спідниці досягає 800 доларів.

Кароль поділилася в Instagram першим кадром з нової фотосесії, автором якої виступила популярна українська фешн-фотографиня Ксенія Каргіна.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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