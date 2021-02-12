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Тіна Кароль – Скандал: дивіться новий сміливий кліп співачки

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Кадр з кліпу - фото 1
Кадр з кліпу

Співачка та тренер шоу Голос країни Тіна Кароль випустила нову пісню під назвою "Скандал". У ролику зірка постала в абсолютно несподіваному образі. Дивимося разом!

Українська співачка Тіна Кароль презентувала новий кліп, у якому постала в пікантному та незвичному для себе образі. На Тіні спокусливий костюм, який підкреслює її ідеальні форми.

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Відповідний ролик з'явився на офіційному youtube-каналі співачки. Фанати в коментарях відзначили, що вони просто у захваті від такого ребрендингу. Варто відзначити, що шанувальники артистки засипали її компліментами і додали, що з нетерпінням чекали на вихід нової пісні.

У ролику Тіна звабливо танцює на камеру, її рухи пластичні та спокусливі. "Здивувала. Рівень фантастіш. Але найбільше сподобалася акторська гра. Ти багато чого показувала вже в кліпах, але це якийсь новий рівень. Аж мурашки. І кінцівка кліпу ... просто матриця якась!", – пишуть приголомшені фоловери.

ТІНА КАРОЛЬ – СКАНДАЛ: дивіться запальний кліп співачки

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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