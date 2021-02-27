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Тіна Кароль у прозорій сукні влаштувала спокусливу фотосесію посеред пустелі

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / Viva !

Співачка Тіна Кароль стала головною героїнею свіжого випуску журналу Viva !. Артистка прикрасила обкладинку і сторінки глянцю, і ця фотосесія вражає!

Заради красивих знімків виконавиця вирушила в спекотну Намібію. Співачка позувала в прозорому дизайнерському платті глибокого синього кольору, демонструючи свою жіночність та сексуальність. А в інтерв'ю журналу розповіла, як змінилося її життя за останній рік.

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"Очманілий був рік! Переоцінка цінностей. Всі прислухалися до себе. Я б назвала його роком реверсу, який дав прогрес. Людина думає, що все навколо неї сповільнюється, і їй здається, що вона відкочується назад. Насправді це шлях, адже завдяки такому реверсному руху стався прорив внутрішніх сил", – зазначила зірка.

Співачка зізналася, що за останній рік стала набагато щасливішою.

Тіна Кароль у прозорій сукні влаштувала спокусливу фотосесію посеред пустелі - фото 449463

Тіна Кароль у прозорій сукні влаштувала спокусливу фотосесію посеред пустелі - фото 449464

Тіна Кароль у прозорій сукні влаштувала спокусливу фотосесію посеред пустелі - фото 449465

Тіна Кароль у прозорій сукні влаштувала спокусливу фотосесію посеред пустелі - фото 449466

Це цікаво: Тіна Кароль спокусила мережу відвертими знімками у вбранні зі сміливими розрізами

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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