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Танці з зірками Перші ластівки

Сексуальна тигриця: Емілі Ратажковскі зваблює Instagram

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Емілі Ратажковскі в купальнику - фото 1
Емілі Ратажковскі в купальнику

Популярна модель Емілі Ратажковскі знову потішила фанатів спекотним фото у купальнику. А родзинкою стали не лише апетитні форми зірки, а й ракурс.

28-річна американська акторка і модель Емілі Ратажковскі чудово знає, чого хочуть її фанати, тому зовсім не соромиться ділитись пікантними кадрами в мережі. Тому не дивно, що її профіль в соцмережі Instagram має понад 24 мільйони підписників. Там дівчина ділиться майже всім, що трапляється в її житті, а також зовсім не переймається правилами щодо відвертого контенту.

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Нещодавно Емілі показала, наскільки любить леопард в одязі, адже постала перед шанувальниками в ефектному бікіні та панамі.

instagram.com/emrata - фото 368861
instagram.com/emrata

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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