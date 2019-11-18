Наймолодша мільярдерка світу похизувалась нереальною фігурою

Зірка Кайлі Дженнер знову розбурхала мережу своїми формами у крихітній чорній сукні. Ця дівчина знає, як привернути увагу шанувальників, а також ввела новий тренд на красунь з немодельною фігурою.

22-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер встигає не лише займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 147 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

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Наймолодша у світі мільярдерка чудово знає, що подобається її аудиторії, а також зовсім не комплексує щодо своєї фігури. А недавні фото зірки у крихітній чорній сукні це підтверджують. Здається, Кайлі може з легкістю скласти конкуренцію своїй старшій сестрі Кім Кардашян.

Джерело фото: instagram.com/kyliejenner

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