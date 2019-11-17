Дівчина тижня: еротична зірка СолоХа, яка стала найспортивнішою співачкою України (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас СолоХа – гаряча українська співачка, яка вражає своїм спокусливим образом та відвертими знімками.

У нас для тебе хороші новини – настав недільний вечір, а це означає, що сьогодні ми підготували чергову добірку пікантних знімків, які ти точно оціниш. Цього тижня ми не могли пройти повз української спокусливої артистки СолоХи, яка стала найспортивнішою співачкою України.

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СолоХа, справжнє ім'я якої Тереза ​​Балашова, свій творчий сценічний образ співачка створила наприкінці 2015-го року, який зробив красуню ще популярнішою. З того часу СолоХа записала близько 20 пісень, встигнувши лише за кілька років зібрати навколо себе справжню армію шанувальників і фанатів.

Але ж не піснями єдиними. Дівчина активно займається бодібілдингом, і нещодавно на змаганнях посіла 4 місце в номінації Міс Бікіні. За словами СолоХи, спорт є важливою складовою для всіх артистів, оскільки тонус впливає на красу й харизму зірки.

Я вважаю спорт невід'ємною частиною життя кожної людини і, попри свій щільний графік, займаюсь кількома видами спорту, а останні 4 місяці професійним серйозним фізичним навантаженням. Я люблю спорт й живу ним, і не розумію людей, які говорять, що на спорт їм не вистачає часу, що заважає сім'я, робота, немає вільного часу й так далі. Вважаю, що для занять спортом не повинно бути причини – це людська природа, адже виживає сильніший, – зізналася артистка.

Так, красуня отримала титул найспортивнішої співачки за версією Книги Рекордів України. Диплом за високі досягнення у професійному спорті вручили співачці 10-го листопада. І результатами своїх тренувань гаряча зірка не забуває радувати й шанувальників в Instagram. Тож ми підібрали найспекотніші кадри еротичної співачки. Насолоджуйся:

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