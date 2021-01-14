Сексуальна Rihanna вразила інтимною зйомкою до Дня Валентина (18+)

Популярна співачка Rihanna приміряла на себе нову лінійку білизни власного бренду, і тут надто спекотно! Здається, у таких образах День Валентина буде вдалим у кожного!

32-річна співачка та бізнесвумен з Барбадосу Rihanna не надто частий гість соцмереж, однак вона має доволі активний профіль в Instagram, де періодично ділиться свіжими фото з фанатами. Зірка публікує зі світських заходів, зйомок та своїх звичайних буднів, тому не дивно, що за нею стежить понад 89 мільйонів користувачів. Саме тут Рі також анонсує і новинки власного бренду спіднього SAVAGE X FENTY.

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Зважаючи на те, що до Дня святого Валентина залишився рівно місяць, красуня вирішила показати нову гарячу лінійку білизни на собі. І такою співачку фанати не бачили доволі давно. Зацініть!

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