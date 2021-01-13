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Даша Астаф'єва показала, як створює свої відверті фотографії: відео

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Даша Астаф'єва - фото 1
Даша Астаф'єва / instagram

Українська співачка і модель Даша Астаф'єва на своїй сторінці в Instagram поділилася відео з лаштунків нової відвертої фотосесії.

На кадрах зірка позувала босоніж в чорному халаті з глибоким декольте, який зробив акцент на її грудях.

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Спокусливий образ співачка довершила легким макіяжем і накрученим волоссям. Під постом з відео-бекстейджу Даша поділилася своїми думками про зйомку і мистецтво фотографії. Вона зазначила, що кожен новий фотограф – це нова відповідальність і багато моделей не розуміють силу моменту при фотосесії.

"Для мене важливий критерій при виборі генія по ту сторону об'єктива: вміння бачити прекрасне в людині. Бачити і транслювати! Тому що фотографія, як і раніше, одна з найдивовижніших і загадкових чудес! Як багато книг, фільмів і музики довелося відкрити завдяки стоп-кадру, як багато випадкових дотиків стали відправною точкою в здійсненні доль", – підписала пост зірка.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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