Даша Астаф'єва показала, як створює свої відверті фотографії: відео

Українська співачка і модель Даша Астаф'єва на своїй сторінці в Instagram поділилася відео з лаштунків нової відвертої фотосесії.

На кадрах зірка позувала босоніж в чорному халаті з глибоким декольте, який зробив акцент на її грудях.

І ще: Даша Астаф'єва розбурхала мережу розкутим кадрами під водою

Спокусливий образ співачка довершила легким макіяжем і накрученим волоссям. Під постом з відео-бекстейджу Даша поділилася своїми думками про зйомку і мистецтво фотографії. Вона зазначила, що кожен новий фотограф – це нова відповідальність і багато моделей не розуміють силу моменту при фотосесії.

"Для мене важливий критерій при виборі генія по ту сторону об'єктива: вміння бачити прекрасне в людині. Бачити і транслювати! Тому що фотографія, як і раніше, одна з найдивовижніших і загадкових чудес! Як багато книг, фільмів і музики довелося відкрити завдяки стоп-кадру, як багато випадкових дотиків стали відправною точкою в здійсненні доль", – підписала пост зірка.

Це цікаво: Сексуальна Даша Астаф'єва оголила груди на свіжій серії гарячих фото (18+)