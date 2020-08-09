Сексуальна Ніколь Шерзінгер влаштувала запальні танці на пляжі (відео)

Популярна співачка Ніколь Шерзінгер не припиняє вражати фанатів своєю вродою та любов'ю до танців. Цього разу красуня зняла звабливе відео на побережжі.

42-річна американська співачка, танцівниця і акторка Ніколь Шерзінгер не лише активно працює над власною кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 4 млн підписників. А все тому, що жінка не соромиться ділитись знімками не лише з якихось важливих подій та зйомок, а й своїх звичайних буднів.

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Зараз у Ніколь відпустка, але це не заважає їй публікувати нові сонячні кадри. Нещодавно вона показала пікантне відео у купальнику, на якому танцює під трек Saweetie - Tap In. За короткий час ролик зібрав понад 300 тисяч переглядів, адже важко відвести погляд від розкішної Шерзінгер.

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