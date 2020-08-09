Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Сексуальна Ніколь Шерзінгер влаштувала запальні танці на пляжі (відео)

  • 25
Шерзінгер у бікіні - фото 1
Шерзінгер у бікіні / instagram.com/nicolescherzinger

Популярна співачка Ніколь Шерзінгер не припиняє вражати фанатів своєю вродою та любов'ю до танців. Цього разу красуня зняла звабливе відео на побережжі.

42-річна американська співачка, танцівниця і акторка Ніколь Шерзінгер не лише активно працює над власною кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 4 млн підписників. А все тому, що жінка не соромиться ділитись знімками не лише з якихось важливих подій та зйомок, а й своїх звичайних буднів.

І ще: Співачка Холзі розбурхала гарячими фото в бікіні

Зараз у Ніколь відпустка, але це не заважає їй публікувати нові сонячні кадри. Нещодавно вона показала пікантне відео у купальнику, на якому танцює під трек Saweetie - Tap In. За короткий час ролик зібрав понад 300 тисяч переглядів, адже важко відвести погляд від розкішної Шерзінгер.

Читайте також: Булочки з кунжутом: популярна українська телеведуча виклала пікантні фото з відпочинку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Українські Мальдіви і Бора-Бора: Сергій Притула показав свій відпочинок на Херсонщині
  • 03 серпня, 17:01
  • 720
Моделі світу: як змінилася блакитноока красуня Лілі Коул, фото 18+
  • 06 серпня, 16:26
  • 255
Слухай українське: найкращі нові пісні липня 2020, які вас вразять
  • 30 липня, 18:00
  • 554
Загрузка...
Новини