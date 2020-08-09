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Сексуальна Ніколь Шерзінгер влаштувала запальні танці на пляжі (відео)
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Популярна співачка Ніколь Шерзінгер не припиняє вражати фанатів своєю вродою та любов'ю до танців. Цього разу красуня зняла звабливе відео на побережжі.
42-річна американська співачка, танцівниця і акторка Ніколь Шерзінгер не лише активно працює над власною кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 4 млн підписників. А все тому, що жінка не соромиться ділитись знімками не лише з якихось важливих подій та зйомок, а й своїх звичайних буднів.
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Зараз у Ніколь відпустка, але це не заважає їй публікувати нові сонячні кадри. Нещодавно вона показала пікантне відео у купальнику, на якому танцює під трек Saweetie - Tap In. За короткий час ролик зібрав понад 300 тисяч переглядів, адже важко відвести погляд від розкішної Шерзінгер.
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