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Сексуальна Настя Каменських спокусила мережу своїми формами у відвертому купальнику

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Популярна українська співачка Настя Каменських продовжує радувати фанатів знімками з відпочинку. Зірка поділилася пікантним кадром, на якому позувала в яскравому бікіні.

Так, на своїй сторінці в Instagram Настя Каменських опублікувала чергове спокусливе фото з відпустки. Перед камерою красуня постала у відвертому купальнику з чорно-білим малюнком, розпущене волосся розвивається на вітрі, а маленькі сережки зробили образ ще ефектнішим.

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На знімку артистка позувала з закритими очима, одну руку вона підняла вгору, а другу залишила на талії. Вона була відображена на тлі бірюзового моря і білосніжних хвиль. А літній лук вигідно підкреслив апетитні форми співачки.

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