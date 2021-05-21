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Настя Каменських – Червоне вино: слухайте новий емоційний альбом NK
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Українська співачка Настя Каменських представила новий альбом "Червоне вино". До платівки увійшли 15 композицій чотирма мовами.
Так, у новий сольник Насті Каменських увійшло 15 треків, з них вже раніше відомі – "Дівчата рулять", "Ма", "Vibe", "Почуття" та "Якщо небеса". В альбомі є пісні звучать українською, російською, англійською та іспанською мовами. В Instagram артистка опублікувала пост, в якому розповіла, що присвятила "Червоне вино" своїм почуттям і переживанням.
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"Щаслива написати це: альбом Червоне вино вже у мережі. Це альбом про справжню жінку і про любов, від якої паморочиться голова. Він, як дорогий терпкий напій, увібрав в себе всі відтінки жіночих почуттів. 15 таких різних і неповторних треків, кожен з яких має свій унікальний характер і історію, особливі переживання та емоції. Це альбом про мене. Я дарую вам багатогранність моїх почуттів. І сподіваюся, кожна зможе знайти в ньому себе", – написала NK.
Також співачка підкреслила, що під ці пісні можна і веселиться, і сумувати, і мріяти, а також танцювати до ранку.
Настя Каменських – Червоне вино: слухайте онлайн новий альбом NK
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